¿En Spider-Man 4 aparecerán Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland?

Una de las películas más taquilleras del 2021 sin duda fue "Spider-Man: No Way Home", misma que recaudó casi mil 691 millones de dólares (casi 35 mil millones de pesos mexicanos).

Reunir a Tom Holland con sus antecesores, Tobey Maguire y Andrew Garfield, significó apelar a la nostalgia de al menos tres generaciones que soñaban con un Spider-Verse en el cine, además, con los protagonistas vinieron los villanos de sus respectivas sagas, lo que derivó en uno de los crossovers más ambiciosos en el cine de superhéroes contemporáneo.

Cabe señalar que meses antes sé comenzó a rumorar que los tres actores compartirían créditos en No Way Home, pero ellos mismos se encargaron de "desmentirlo" incluso a pocos días del estreno de la película.

¿HABRÁ UNA PELÍCULA CON LOS TRES SPIDER-MAN?

Ahora, tras el éxito de "Spider-Man: No Way Home", comenzaron a surgir los rumores sobre futuras participaciones de Garfield y Maguire como variantes de Spider-Man en futuros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), incluso, se dice que podría haber un Spider-Man 4 con Tobey y The Amazing Spider-Man 3, con Andrew, ambos proyectos cancelados en su momento.

Por ejemplo en medios especializados como FandomWire y Express UK difundieron a finales de diciembre que el regreso de ambos actores fue tan grato que posiblemente podrían regresar más pronto de lo que se cree, pues Marvel los habría invitado a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película protagonizada por Benedict Cumberbath (Doctor Stephen Strange) y Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Bruja Escarlata) en la que explorarán las diferentes realidades que se abrieron tras el hechizo de Strange en No Way Home.

Y ahora, a más de un mes del lanzamiendo de esta tercera película de la saga de Tom Holland, es el insider MyTimeToShineHello quien ha revelado información importante sobre el futuro de los tres Hombre Araña. De acuerdo con una publicación en su cuenta personal del Twitter, el éxito de Spider-Man: No Way Home, Sony quiere hacer una película del superhéroe arácnido en la que los tres actores estén de inicio a fin.

La supuesta filtración emocionó a los fanáticos del Hombre Araña, por lo que muchos empezaron a especular sobre la supuesta película y afirmaron que sería épica si también consideraran incluir en ella a personajes importantes del Spider-Verse como Miles Morales, Spider-Gwen, Venom, Silk y Madame Web; de ésta última, se rumora que Sony ya estaría preparando su cinta en solitario, según el insider Charles Murphy.

(Azucena Uribe)