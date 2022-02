Ellos son los mexicanos que actuarán junto a Tom Hanks

Ellos son los dos mexicanos que actuarán nada más y nada menos que junto a Tom Hanks.

Mariana Treviño y Manuel García-Rulfo participaran en la comedia "Un hombre llamado Otto", una adaptación de la novela de Fredrik Backman, "A Man called Otto".

De acuerdo con Deadline, el rodaje de la película "A Man called Otto" comenzará el próximo mes en Pittsburgh, Pensilvania.

El portal aseguró que "A Man called Otto" será una película con un gran presupuesto, hay diversas compañías buscando quedarse con la distribución del proyecto.

Otto (Tom Hanks) cuenta la historia de un viudo aislado y gruñón con principios acérrimos, rutinas muy estrictas y una mecha corta, características que lo hacen insoportable en su barrio, pues los vecinos se sienten vigilados por él.

Justo cuando parece que finalmente ha renunciado a la vida, se desarrolla una amistad poco probable y renuente con sus nuevos vecinos. Poco a poco, Otto sufre una sutil transformación... pero ¿realmente es capaz de cambiar?, se lee en la sinopsis de la película A Man called Otto.

Hasta el momento se desconoce los personajes que interpretarán Mariana Treviño y Manuel García-Rulfo.

¿QUIÉNES SON MARIANA TREVIÑO Y MANUEL GARCÍA-RULFO?

Mariana Treviño, es originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene 44 años. La actriz saltó a la fama por su participación en la serie de Netflix, "Club de Cuervos", en la que dio vida al personaje de "Isabel Iglesias".

Mariana Treviño también ha participado en "La Casa de las Flores", "100 días para enamorarnos", "Narcos: México" y "Cecilia".

Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara, tiene 41 años, es conocido por su participación en "From Dusk till Dawn: The Series", "Cake", "Touch: The Series" y "Los siete magníficos".

Manuel García-Rulfo estudió en Nueva York y en Los Ángeles donde participó en su primer largometraje de cine independiente llamado "Maquillaje". Ha trabajado con actores de la talla de Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Wilmer Valderrama, Adriana Barraza, Denzel Washington, Chris Patt, Ethan hawke y Paz Vega.

(Ann Ventura)