El cine de ciencia ficción se adelantó al Metaverso de Mark Zuckerberg

El término de Metaverso es más antiguo de lo que imaginamos, recientemente Mark Zuckerberg lo puso de "moda" y en boca de todos, tras anunciar que dicha palabra sustituiría el nombre de Facebook, una de las redes sociales más famosas del mundo. Aunque lo cierto es, que Zuckerberg no inventó el término y mucho menos su concepto; el séptimo arte y la literatura se les adelantaron.

Podríamos remontar al concepto del Metaverso con la obra de Lewis Carroll, "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas" de 1865; sin embargo, en esta ocasión solo haremos una recopilación de las cintas que surgieron desde que internet existe y donde se pueden ver situaciones muy cercanas a lo que el metaverso da y promete dar.

¿A QUÉ SE REFIERE EL TÉRMINO METAVERSO?

El término hace referencia a la siguiente generación de internet que será mas inversiva y multisensorial. Un espacio virtual donde los usuarios interactúan y donde se puede usar nuevas tecnologías como la realidad virtual. En estos mundos paralelos los humanos usan avatares y en ellos se puede hacer casi de todo, desde comprar, ir a una fiesta y viajar a otros países. ¿Te suena familiar? Es lo más probable, ya que muchas de estas temáticas han sido abordadas en el cine mucho antes del año 92.

Empezaremos nuestro listado con "Videodrome", la cinta del director canadiense David Cronenberg, que rápidamente se convirtió en un título de culto y hoy está considerada justamente como un clásico del cine fantástico.

"VIDEODROME" (1983)

Según cuenta el director canadiense, la idea de la película se originó cuando siendo niño se quedaba hasta tarde viendo la televisión, y a veces encontraba señales piratas que no se recibían correctamente, dando lugar a imágenes distorsionadas e inconexas. No sabía de dónde venían ni qué era aquello, le resultaban un gran misterio, y trató de imprimir eso en el guión. Su protagonista es el cínico Max Renn (James Woods), directivo de Civic TV, una pequeña cadena de televisión cuya única vía para sobrevivir es ofrecer a la audiencia contenidos que no encuentran en otra parte. En su búsqueda de material diferente, Max, da con una señal pobre e inestable que lo único que emite son torturas, aparentemente reales; en un tosco escenario rojizo, un par de tipos encapuchados atan y golpean a una mujer.

Max queda fascinado por la emisión, por la sencillez y la capacidad de atracción de sus imágenes. Lo que no sospecha es que su mundo ha comenzado a transformarse desde que vio "Videodrome". Las señales afectan a su forma de experimentar la realidad, empieza a no poder distinguir entre la vigilia y el sueño, a no diferenciar lo que ocurre con lo que imagina, y se ve incapaz de superar esta nueva adicción, tan dañina como placentera. Cronenberg dice que su film trata sobre la violencia y el sexo en nuestra sociedad, y más concretamente de cómo nos puede llegar a afectar ver determinados contenidos a través de la televisión, es decir, cómo influye en nuestra manera de entender y vivir la realidad. Se dice que el ojo es la ventana del alma, así que, ¿hasta qué punto estamos expuestos, hasta qué punto lo que vemos altera nuestro ser?

Además de películas hay series como "Westworld" y "Black Mirror" que son perfectas para entender más sobre el metaverso.

BLACK MIRROR, "SAN JUNIPERO" (2017)

"San Junipero" cuenta la historia de dos mujeres que se enamoran en una ciudad idílica de la costa de Estados Unidos. Una tímida, la otra divertida y un poco loca. Un relato que se centra en los sentimientos de estas dos protagonistas a través del espacio y del tiempo. No existe tema más universal que el amor, no se puede plantear argumento más simple; sin embargo, en Black Mirror nada es lo que parece, a medida que todo avanza el espectador descubre que existe el amor después del amor cuando falla hasta la esperanza, incluso, hasta en la muerte.

"San Junipero" plantea un futuro no muy distante, en el cual existe un sistema de realidad virtual que permite trasladar la consciencia al pueblo imaginario que da nombre al capítulo en cualquier época. Desde los coloridos 80s en los que empieza la trama, hasta los agitados 90s o la anónima pasada década. Pero hay una particularidad: los usuarios fallecidos pueden vivir allí eternamente, mientras que los vivos sólo pueden permanecer durante cinco horas a la semana a través del periodo de prueba. Una especie de demo para personas enfermas que están planteándose quizá ir allí cuando abandonen el mundo real. La idea es muy original, aunque ya había sido explorada de manera ligeramente parecida en relatos como "El zorro y el bosque" de Ray Bradbury, en "Ready Player One" o incluso en los videojuegos "To the Moon" y "SOMA".

La comedia y el cine de terror mezcladas con el Metaverso

"FREE GUY" (2021)

Es una de las películas más recientes que abordan el tema del Metaverso, de la realidad virtual. Tras un retraso de un año debido a la pandemia de covid-19, "Free Guy" se estrenó en los cines de Estados Unidos el 13 de agosto de 2021. Es una de las pocas películas seleccionadas que es una comedia, en ella, Guy (Ryan Reynolds) trabaja como cajero de un banco, y es un tipo alegre y solitario al que nada la amarga el día. Incluso si lo usan como rehén durante un atraco a su banco, él sigue sonriendo como si nada. Pero un día se da cuenta de que "Free City" no es exactamente la ciudad que él creía. Guy va a descubrir que en realidad es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego.

DEMONIC (2021)

Es una película de terror, que los apasionados del género pueden odiar o amar. Un científico contacta con la hija de una asesina en serie para proponerle participar en la prueba de una tecnología experimental. El objetivo es introducirse en la mente de su madre, que en la actualidad se encuentra en coma, para comunicarse con ella. Pero el experimento no sale según lo planeado y acaba despertando los demonios del pasado de una forma inesperada.

READY PLAYER ONE (2018)

La cinta nos lleva hasta el año 2045. Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada "Oasis". Un día, su excéntrico y multimillonario creador muere, pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos corporativos y otros competidores despiadados, dispuestos a hacer lo que sea, tanto dentro de "Oasis" como fuera en el mundo real, para hacerse con el premio.

EL CORTADOR DE CÉSPED (1992)

El Doctor Lawrence Angelo es un científico brillante que estudia las posibilidades de aumento de la inteligencia humana mediante la realidad virtual. Con tal propósito en mente, elige al cortador de césped de su barrio, Jobe Smith, quien accede a participar en el experimento. Con el tiempo, las sesiones con Smith dan buenos resultados. Se vuelve más inteligente, puede defenderse del tiránico Padre McKeen e incluso vence a su amigo de infancia Peter Parkette en un juego de realidad virtual que antes Parkette siempre ganaba...

Aunque el guion se basa en un relato homónimo de Stephen King, se podría decir que de él tan sólo conserva el título, porque el argumento cambió de forma considerable al mezclarlo con el guion de otro proyecto de película. Cuando King se enteró de lo que habían hecho con su historia, se indignó hasta tal punto que retiró su nombre de los títulos de crédito. Además también rompió su contrato con la editorial Doubleday.

EXISTENZ (1999)

Esta película refleja una sociedad en la que los diseñadores de juegos son venerados como ídolos, y los jugadores pueden entrar orgánicamente en los juegos. Alegra Geller es la autora de Existenz, el juego más original, porque impide a los usuarios distinguir los límites entre la realidad y la fantasía. Es una cinta que ha tenido muy buenas críticas y una de las que mejores sobre realidad virtual.

DESAFÍO TOTAL (1990)

Tenemos otra película de culto donde Arnold Schwarzenegger interpreta uno de sus mejores papeles. La Tierra, año 2084. Doug Quaid, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila, vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno, pero la droga hace aflorar a su memoria una estancia verdadera en Marte cuando era el más temido agente del cruel Coohagen. Desafío Total recaudó 261.299.840 millones de dólares en taquilla, más de cuatro veces su presupuesto.

"MATRIX" (1999)

Ya son legendarias las aventuras de Neo, Morfeo y Trinity para derrocar a Matrix y a ese mundo virtual en el que la práctica totalidad de la humanidad está encerrada sin ser conocedores de su situación. Es verdad que hay algunas escenas de acción que no han envejecido del todo bien -aunque en parte se debe a que otros se dedicaron a copiar a las hermanas Wachowski, de mala manera-, pero sigue siendo un entretenimiento de primera categoría con una carga reflexiva muy interesante que luego sus secuelas intentaron expandir con escasa fortuna.

Keanu Reeves ya había hechos sus pinitos en lo referente a la realidad virtual años antes en la deficiente "Johnny Mnemonic" y Alex Proyas se adelantó por poco a las Wachowski con la excelente "Dark City".

INCEPTION (2010)

En Inception, Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) es un "infiltrador de sueños" altamente calificado. Dom y su equipo son contratados para robar información a través de un espacio subconsciente compartido. Cuando Saito (Ken Watanabe) se acerca a Dom, le ofrece el trabajo de su vida: implantar una idea en la mente de alguien. Dom acepta la oferta a cambio de limpiar sus antecedentes penales, pero cuando comienza a reunir a su equipo se acerca un enemigo peligroso. Inception es una aventura conmovedora de principio a fin.