Disney responde a Peter Dinklage por tacharlos de retrógradas por "Blancanieves"

Desde hace unos años Disney comenzó a producir algunos live actions de sus películas más emblemáticas, como son; "Aladdin", "El Rey León", "La Bella y la Bestia" y "Alicia en el País de las Maravillas" que causaron gran euforia entre sus fans.

Recientemente se reveló que entre las producciones que tiene pendientes son las de "Pinocchio" (que está pensada a estrenarse este año) "Lilo & Stitch", "La Sirenita" y "Blancanieves"; esta última con una dura crítica por parte de Peter Dinklage, actor de Game of Thrones.

Dichas declaraciones las realizó durante su participación en el podcast WTF de Marc Maron, donde Dinklage habló sobre la representación de las personas con enanismo en la nueva producción de Disney, live action de la cinta animada Blancanieves y los siete enanos, estrenada en 1937.

¿Qué dijo Peter Dinklage del nuevo live action de Disney?

"Debo decir que hay mucha hipocresía. De verdad, espero no ofender a nadie, pero estaba un poco desconcertado cuando anunciaron, con mucho orgullo, que habían elegido a una actriz latina (Rachel Zegler, de ascendencia colombiana) para el personaje de Blancanieves. Pero siguen contando la historia de ´Blancanieves y los siete enanos´. Den un paso atrás y vean lo que están haciendo. No tiene sentido para mí", dijo Dinklage, quien padece de enanismo.

El actor de 52 años aseguró que Disney estaba realizando un "falso progresismo" al recrear la historia con actores de origen latino, pero seguir perpetuando el estereotipo de los enanos en la historia de "Blancanieves", donde viven excluidos en un bosque, a varios de ellos se les considera poco inteligentes o hábiles; además la princesa creía que eran niños por su baja estatura.

"Son progresistas en un sentido, pero todavía están contando esa maldita historia retrógrada sobre siete enanos que viven en una cueva... ¿Qué diablos están haciendo, hombre?", sentenció Dinklage, quien además se cuestionó a sí mismo si no ha realizado el trabajo suficiente para eliminar las barreras que muchas veces se le presentan a las personas con enanismo.

"Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero siguen contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos -explicó el actor-. Que den un paso atrás y miren lo que están haciendo. Para mí no tiene sentido".

"¿Acaso no he hecho suficiente desde mi trinchera? Supongo que no hablo lo suficientemente alto ni fuerte", se preguntó. "Desde ya todo mi amor y respeto por la actriz (Zegler) y por toda la gente que confía en estar haciendo lo correcto, pero no puedo dejar de sentir esto de ´¿en qué están pensado?´", finalizó el actor que interpreta a Tyrion Lannister en Game of Thrones.

¿QUÉ HA DICHO DISNEY DE ESTAS DECLARACIONES?

Después de que el actor Peter Dinklage señaló que rodar otra vez "Blancanieves" era un retroceso, Disney compartió un comunicado en donde prometió un enfoque diferente hacia esos siete personajes" para "evitar reforzar los estereotipos de la película animada original".

La película original de Blancanieves se estrenó en 1937 como una adaptación del cuento alemán que los hermanos Grimm publicaron en 1812.

"Estaremos encantados de compartir más detalles a medida que avance la producción, después de un largo período de desarrollo", añadió, después de insistir en que esta versión está actualizada acorde a los tiempos.

TAMBIÉN HABLÓ DE HOUSE OF THE DRAGON, SPIN OFF DE GAME OF THRONES

Durante la misma edición, Dinklage habló de House of the Dragon, spin off de Game of Thrones que cuenta la historia de la casa Targaryen antes de que ocurrieran todos los hechos que vimos durante las ocho temporadas de GOT.

El histrión mencionó que, si bien va a ser un buen programa, el apostar por una formula que ya vieron que les funcionó en términos de audiencia en lugar de contar nuevas historias, es algo lamentable.

"Creo que va a ser un show realmente bueno. Conozco al director y al productor, quienes trabajaron en nuestra serie (Game of Thrones) y va a ser realmente bueno. Pero con el nuestro tomaron un riesgo, HBO lo hizo. Todo está bajo nuevo liderazgo ahora. Tomaron un enorme riesgo con nuestro show y fue un comienzo lento, pero ¿por qué no lo hacen otra vez? Esto no es un riesgo. Se ha probado que funciona", aseguró Dinklage.

Todavía no hay una fecha en específico, pero se espera que House of the Dragon se estrene durante el primer bimestre del año, o a inicios del segundo.