Disney + agrega a su catálogo "Malcom In The Middle" como serie exclusiva

"Malcom In The Middle" se estrenó en el 2000 y ha sido una de las series de comedia más famosas hasta la fecha, la serie trata de una familia disfuncional de clase media baja en donde el protagonista principal es Malcom y con ayuda de sus hermanos Fancis, Reese, Dewey y Jamie desatan una serie de aventuras donde harán enojar a sus padres.

Ya no tendrás que ver los capítulos con mala calidad en YouTube, Disney Plus sumará a "Malcom el de en medio" en su catálogo.

A través de sus redes sociales Disney Plus Latinoamérica anuncio que "Malcom In The Middle" estará disponible en su plataforma el próximo miércoles 27 de abril.

La plataforma de streaming no anunció que capítulos estarán disponibles, sin embargo; se estima que se puedan encontrar todas las temporadas de la serie pues ahora es una serie exclusiva de Disney y no se podrá encontrar en ningún otro lado, ni en canal 5 como anteriormente se trasmitía.

(Karen Majarrez)