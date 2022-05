Día de Star Wars: Lanzan el impactante tráiler de la serie "Obi-Wan Kenobi"

Los fans de la saga de George Luca se llevaron tremenda sorpresa, durante la celebración del Día de Star Wars se dio a conocer un avance de la nueva serie de Disney+.

En el marco del "May the 4th be with you" se lanzó el impactante tráiler de "Obi-Wan Kenobi".

En el avance se ve a Ewan McGregor como "Obi-Wan", y a "Darth Vader", interpretado por Hayden Christensen.

"Obi-Wan Kenobi" fue dirigida por Deborah Chow, la serie es protagonizada por Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

"Obi-Wan Kenobi" está ubicada diez años después de "Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith", la esperada serie será de seis capítulos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA "OBI-WAN KENOBI"?

"Obi-Wan Kenobi" se transmitirá a través de la plataforma de streaming de Disney+, el estreno será el 27 de mayo, la serie arranca con dos capítulos y cada miércoles se transmitirá un nuevo episodio.

(Ann Ventura)