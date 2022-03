Derbez revela fecha e imágenes de misterioso proyecto sobre "El Chavo del 8"

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez reveló la fecha de estreno y algunas imágenes sobre un misterioso proyecto que está relacionado con "El Chavo del 8".

El misterioso video ha causado gran expectación entre los fans de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", hasta el momento Eugenio Derbez no ha dado a conocer si se trata de una bioserie, un reboot o una película.

En otro video, Eugenio Derbez escribió: "Ya casi... Estén pendientes.The project is on its way, stay tuned".

El proyecto será dado a conocer hasta el próximo 24 de marzo. El actor que dará vida al icónico "Chavo del 8" es Juan Frese.

