Crean final alternativo para China de "El Club de la Pelea"; fans la odian

En el año de 1999 se estrenó la película "Fight Club" (El Club de la Pelea) misma que rompió récords de taquilla y fue aclamada por la crítica, pero el final que todos recordamos fue completamente modificado en China.

Esta película, que retrata las retorcidas aventuras de un narrador sin nombre, interpretado por Edward Norton, y su "amigo" Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, es reconocida actualmente como una de las mejores cintas de la década del 90.

Su temática está plagada de ultraviolencia y causas anarquistas, valores inaceptables para las autoridades chinas que han decidido censurar la película y cambiar su polémico e icónico final.

En la cinta original, nos encontramos con un Tyler Durden retratado como el carismático líder de una organización anarquista llamada Project Mayhem (Proyecto Caos) la cual pretende borrar toda la deuda crediticia del mundo destruyendo las sedes de las principales corporaciones bancarias con una potente combinación de explosivos caseros.

Todo un giro argumental para una cinta que empezó con el Narrador y Tyler instalando clubes clandestinos de pelea para desahogar sus frustraciones con la vida moderna.

Para el final de la cinta, el personaje de Brad Pitt tiene a Edward Norton atado a una silla y con una pistola en la boca.

Pues bien, los fanáticos del cine en China notaron durante el fin de semana que una versión de la película recientemente disponible en la plataforma de streaming Tencent Video, recibió un cambio de imagen que transforma el mensaje final del largometraje inspirado en la novela homónima de Chuck Palahniuk.

La última escena, donde los edificios de los bancos empiezan a desmoronarse al ritmo de Where Is My Mind de The Pixies, mientras el narrador y su interés amoroso, interpretado por Helena Bonham Carter, observa el declive de la civilización moderna, fue borrada de la película en China.

Y en la nueva versión china el final es muy diferente.

El narrador todavía mata a Tyler Durden, pero la escena del edificio que explota se reemplaza con una pantalla negra y una coda: "La policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a todos los criminales, evitando con éxito que la bomba explotara".

Luego agrega que Tyler, un producto de la imaginación del narrador, fue enviado a un "asilo para lunáticos" para recibir tratamiento psicológico y luego fue dado de alta en el 2012.

El nuevo final en el que el estado triunfa provocó la indignación de muchos espectadores chinos, muchos de los cuales habían visto versiones pirateadas de la cinta original y conocían el verdadero final de la historia.

"Esto es demasiado escandaloso", comentó un espectador en Tencent Video. "Fight Club en Tencent Video nos dice que no solo eliminan escenas, sino que también agregan contenido a la trama", escribió un usuario en la plataforma de redes sociales china Weibo.

No está claro si los censores del gobierno ordenaron el final alternativo o si los productores de la película original hicieron los cambios.

Cabe señalar que los estudios de Hollywood a menudo lanzan cortes alternativos con la esperanza de superar los obstáculos de la censura de Beijing y obtener acceso a millones de consumidores chinos.

En 2019, varias escenas de la película Bohemian Rhapsody que hacen referencia a la sexualidad del icónico músico Freddie Mercury, una parte fundamental de su biografía, se eliminaron en su estreno en China.

Bajo el presidente Xi Jinping, las autoridades chinas han presionado para purgar la sociedad de los elementos que se consideran insalubres, incluidas las escenas de películas, televisión y videojuegos.

También han lanzado amplias medidas enérgicas contra la evasión de impuestos y el comportamiento inmoral percibido en la industria del entretenimiento, un endurecimiento que ya ha afectado a algunas de las celebridades más importantes del país.

El martes, la Administración del Ciberespacio de China anunció que estaba lanzando una campaña web "limpia" de un mes de duración para crear una atmósfera "civilizada y saludable" en línea durante las vacaciones del año nuevo lunar.

Mientras tanto la "nueva versión" de El Club de la Pelea se está transformando en un meme de internet, con usuarios pidiendo una "secuela" hecha por los fans que explore este final alternativo.

(Azucena Uribe)