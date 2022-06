Batman es uno de los personajes más icónicos en la cultura popular y en el cine, por ello no es de extrañar que tenga múltiples adaptaciones cinematográficas. La más memorable ha sido la trilogía de Christopher Nolan con Christian Bale.

El actor, probablemente más querido de todos los murciélagos enmascarados en la gran pantalla, declaró que volvería con estas condiciones...

"No. Nadie me lo ha mencionado. De vez en cuando la gente me dice 'Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto'; y yo digo: 'Eso es una noticia para mí. Nadie ha dicho eso", compartió el actor.

El pacto

Bale reveló que cuando se involucró con el proyecto de Batman de Nolan, cerraron un pacto de hacer sólo tres películas y no extenderse como un mal común entre las franquicias.

"Hice un pacto con Chris Nolan. Dijimos, ´Mira, hagamos tres películas si es que tenemos la suerte de llegar a eso. Y luego nos vamos. No nos quedemos ahí mucho tiempo´", comentó Bale. "Para mí, sucedería algo si Chris Nolan me dijera, ´¿Sabes qué? Tengo otra historia qué contar´. Y si quisiera contar esa historia conmigo, le entraría", dijo.

Con esto, el actor nos hace saber que ante cualquier posibilidad de volver, será rechazada por el actor mientras no sea Nolan el director.

Además comentó que nadie se ha acercado para ofrecerle regresar al papel, y que le sorprende cuando la gente le pregunta sobre los rumores de volver a interpretar a Batman.

aemz