BTS prepara presentación en México de su "Permission to Dance on Stage"

Buenas noticias para los fans de BTS en México, RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jungkook y V presentarán su concierto "Permission to Dance on Stage" el próximo mes de marzo.

El ARMY, fandom de BTS, podrá disfrutar a lo grande de la boy band más famosa del mundo, pero desde las salas de cine, a través de Twitter Cinépolis dio a conocer que se proyectará en vivo el concierto "Permission to Dance on Stage- Seaul", es decir que la presentación de los astros del k-pop del próximo 12 de marzo en Seúl, Corea se transmitirá para sus fans mexicanos en salas de cine.

En dicha fecha, BTS dará un concierto en el Estadio Olímpico de Seúl, donde no se ha presentado desde hace más de dos años, cuando realizó su "BTS World Tour Love Youself: Speak Yourself The Final"; el cual será transmitido en vivo en los cines de varios países, entre los que se encuentra México.

Lo que te quiero decir Army, además de que TKM??, es que mi amigo @MasQueCineLatam traerá en vivo a mis salas Permission to Dance, se lee en la cuenta oficial de Cinépolis en Twitter.

El próximo 22 de febrero comenzará la preventa de boletos para el concierto de BTS que se transmitirá en salas de cine. Los boletos se podrán comprar desde la plataforma digital de Cinépolis y en las taquillas.

"V" de BTS da positivo a COVID-19

Otro miembro de BTS, "V", ha dado positivo en COVID-19, informó hoy su agencia, el quinto integrante del grupo en contraer la enfermedad, mientras se aproxima su regreso a los escenarios en vivo en marzo.

El cantante, de 26 años y cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, visitó un hospital el martes para someterse a una prueba PCR tras experimentar un dolor de garganta leve y el test arrojó un resultado positivo en covid, detalló la agencia de la banda, Big Hit Music, en un comunicado publicado a través de la plataforma Weverse.

V había sido vacunado con la pauta de dos dosis y no presentaba ningún síntoma grave, únicamente fiebre y dolor de garganta.

Actualmente está recibiendo tratamiento en casa mientras espera más directrices de las autoridades de atención sanitaria, indicó la agencia de la agrupación BTS.



