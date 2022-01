10 series que llegan a su fin en 2022, ¿listos para decirles adiós?

Todo tiene un principio y un final, y en este 2022 varias de nuestras series favoritas se van. Entre ellas, cuatro de Netflix. Aquí te decimos cuáles con los contenidos de las plataformas streaming a los que debes decirle adiós.

Aunque empezamos el año con nuevos capítulos de "Cobra Kai", el entrañable documental de "Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts" y otras producciones que prometen, este 2022 hay que decirles adiós a grandes clásicos de la televisión como "This Is Us" y "Killing Eve".

LO VIEJO ABRE PASO A LO NUEVO

Mientras que a Netflix llegan las nuevas temporadas de "Stranger Things", "The Crown" y "Bridgerton", por mencionar algunos. Títulos como: "Better Call Saul", "Ozark", "Grace & Frankie" y "The Last Kingdom" llegan a su final.

10 SERIES QUE LLEGAN A SU FIN EN 2022:

"Peaky Blinders"

Los fans de "Peaky Blinders" llevan mucho tiempo esperando que se estrene la temporada 6, entrega final de la serie antes de la película con la que culminará la historia final de esta familia de gánsteres, según anunció su creador.

Por el momento no hay una fecha concreta del estreno de la temporada 6. En el tráiler no aparece ninguna mención al respecto. Lo único que se sabe es que será en el 2022.

"The Walking Dead"

Después de 11 años, "The Walking Dead", la serie de zombis más famosa de la televisión, basada en los cómics de Robert Kirkman, también llega a su fin. La temporada 11 se dividió en tres partes: la transmisión inicial comenzó en 2021 y la nueva tanda de episodios se estrenará el 20 de febrero.

"Killing Eve"

La cuarta y última temporada de Killing Eve se estrenará el domingo 27 de febrero, por AMC y otras plataformas.

"Better Call Saul"

Sin duda alguna, "Better Call Saul" es uno de los mejores spin offs que se ha hecho de una serie. Y si partimos que nació a partir de "Breaking Bad", un clásico de la televisión moderna, la obra sólo pudo mejorar desde la temporada uno. De acuerdo con Variety, la sexta temporada será dividida en dos bloques.

"Ozark"

Para todos los amantes de esta familia con doble vida, la noticia de que la cuarta temporada será la última es devastadora. Felix Solis, quien interpreta a Omar Navarro, dijo a Radio X lo siguiente: "Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Este fue un buen trabajo que debe llegar a su fin".

"Grace & Frankie"

La temporada final del programa lanzó sus primeros cuatro episodios, de su temporada (la cual contará con 16 episodios totales) a principios de 2021. El resto verá la luz en 2022. La emisión cerrará con 94 episodios en total, lo que la convierte en la producción original de Netflix con más duración. Ah, por cierto, se integrará Dolly Parton al final de temporada.

"The Expanse"

"The Expanse", la serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video, acaba de terminar su sexta temporada el viernes 14 de enero, a través de la plataforma streaming. Hay especulaciones que podría haber una temporada más o un spin off, pero aún nada confirmado.

"His Dark Materials"

"His Dark Materials", show creado a partir de la trilogía literaria homónima de Philip Pullman, llegará a su fin este año. De acuerdo con la BBC, se tiene previsto que los últimos episodios lleguen en otoño de 2022, debido a la gran cantidad de efectos especiales que requiere la historia.

"The Last Kingdom"

La quinta temporada de "The Last Kingdom" será la última entrega del drama histórico de Netflix y los espectadores quedaron desconsolados al escuchar que terminaría. La serie continuará en forma de largometraje, titulado Seven Kings Must Die, que comenzará su producción en 2022.

"This Is Us"

Durante los últimos seis años, "This Is Us" ha brindado al público una serie de momentos emotivos; y ahora, es el momento de despedirse de la familia Person. La sexta y última temporada ya está al aire... la cuenta regresiva ha iniciado.

(Imelda Téllez)