Todos los gatos marcan territorio, porque es un comportamiento natural e innato. El marcaje con orina suele ser el más común en michis que no han sido esterilizados ni castrados, tanto en machos como hembras. Sin embargo, los felinos que han sido esterilizados de forma tardía también pueden seguir presentado la conducta de marcaje si viven con otros animales.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas, el primer consejo para evitar que tu gato marque territorio es de esterilizarlo o castrarlo antes de que empiece a desarrollar esta conducta. También debes analizar qué cambios ha habido en su vida que puedan haberle afectado. A continuación, te damos algunos trucos para que tu gato no marque territorio con orina.

FOTO: FACEBOOK

TRUCOS PARA QUE TU GATO NO MARQUE TERRITORIO CON LA ORINA

Limpia las zonas marcadas con productos enzimáticos: los productos de limpieza habituales, como la lejía, dejan una nueva marca olfativa que el gato confunde con la de otro animal, debido a que en la orina de los gatos hay amoniaco, así que evita la leja y el amoníaco. La mezcla de agua y alcohol también es una buena opción.

Dale atención y cariño: si tienes un gato y adoptas otro, no descuides al más antiguo, ya que puede desarrollar ansiedad y estrés. Mantén la dosis de mimos, cariño y atención que le dabas antes de la llegada del otro animal.

Usa repelentes naturales: hay determinados olores que los gatos odian y pueden ayudar a evitar que marquen con orina, como los olores cítricos o la pimienta. Rocía las zonas marcadas con estos productos.

Mantén limpio el arenero: los gatos son animales muy limpios que no toleran la suciedad. Un arenero en mal estado puede ser motivo suficiente para que dejen de usarlo, manchando determinadas zonas del hogar con orina.

Evita los sustratos con olores: las arenas perfumadas son desagradables para los gatos, provocando que marquen el territorio con orina para tapar ese olor. Prefieren las arenas tipo polvo y sin olores.

FOTO: PINTEREST

CACHORRO QUE CRECIÓ JUNTO A GALLINAS, AHORA CACAREA COMO ELLAS

Cajas de arena destapadas: los gatos prefieren las bandejas abiertas para hacer sus necesidades, aunque esto no quiere decir que no haya felinos que prefieran las bandejas cerradas. No lo pierdas de vista para ver cuál es su preferida.

No cambies el arenero de lugar: este cambio que puede parecer algo simple, puede producirle estrés a tu gato, provocando el marcaje con orina. Si ya definiste un espacio y tu michi está conforme, mantenlo.

Esterilízalo: esta opción evitará por completo el marcaje con fines reproductivos, aunque no el marcaje con orina si está estresado o siente que hay un intruso en casa.

Habilita un espacio solo para tu gato: coloca las cosas de tu gato en una parte de la casa en la que solo pueda estar él y no vayan a entrar los demás animales o personas, así no sentirá la necesidad de marcar.

¿POR QUÉ LOS GATOS MARCAN TERRITORIO?

Una vez alcanzada la pubertad, los gatos empiezan a desarrollar la conducta del marcaje. Mediante dicha conducta, los felinos dejan determinadas marcas olfativas para que otros animales, de su misma especie, puedan percibirlas. Estas marcas están cargadas de información y, por lo tanto, sirven para comunicar mensajes específicos.





El marcaje forma parte del comportamiento natural de la especie y, lo hacen para: delimitar su espacio, marcar una zona como segura, si está estresado o asustado, si hay otro animal en casa. Tienen tres maneras de marcar un territorio: mediante la orina, frotando partes de su cuerpo contra objetos o arañándolos, liberando feromonas para dejar su marca olfativa.

PRODUCTOS DE BELLEZA DE CHICAS QUE TODO HOMBRE PUEDE (DEBE) USAR

(Lérida Cabello)