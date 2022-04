Tiziano Ferro despidió a su perrito que estaba enfermo con emotivo mensaje

El cantante italiano, Tiziano Ferro que es recordado por llamar "bigotonas" a las mexicanas despidió a su perrito que estaba enfermo con emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Nuestra gratitud hacia ti no tiene límites, realmente no tiene límites. Los únicos cuatro meses de su vida fuera de una perrera, los últimos de su vida, pero cuánto amor, cuánto amor... Adopta un perro adulto, piénsalo si puedes

En 2021, Tiziano y su esposo Víctor Allen adoptaron a dos perritos dóberman, a quienes bautizaron con los nombres de Ellie y Beau, hembra y macho, de 7 y 8 años, a quienes presentó en sus redes sociales.

"Les presento a Ellie y Beau, abandonados porque no podían cazar, atacar y porque no eran dóberman puros y no podían concebir cachorros de 3 mil euros. La dulzura más infinita, el amor y la gratitud que solo estas almas saben dar".

La pareja estaba feliz con los nuevos integrantes de su familia, pero un año después, Ferro anunció con mucha tristeza que uno de sus lomitos estaba muy mal de salud, por lo que tuvieron que internarlo.

"Lo internamos urgentemente anoche, nos dijeron que sólo una operación determinaría la naturaleza de la hemorragia interna repentina. Pero también nos dijeron que iba a ser largo, difícil y con pocas esperanzas para la edad y el tamaño del perro. Probablemente, se trataba de un tumor".

Tiziano y Víctor no perdían las esperanzas de que su perrito mejorara, pero Beau poco a poco perdió las fuerzas, por lo que los especialistas le dijeron a la pareja que había llegado el momento de la despedida.

"Beau nació con dos bazos y uno fue destrozado accidentalmente. Debería ser solo eso, si Dios quiere. Estuvimos aquí al frente, sin dormir, esperando y esperando, como habrían hecho él y todos los demás perros, por nosotros", expresó el cantante.

Tiziano y su esposo pasaron los últimos minutos junto a Beau, tiempo que aprovecharon para despedirse de él y agradecerle por todo lo vivido. Las muestras de apoyo por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues estaban realmente conmovidos.

