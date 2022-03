¿Tienes perro? La ciencia revela que eso te hace más atractivo, tanto en hombres como en mujeres, pero eso sí, depende de la raza que tengas, pues no todas causan el mismo efecto en el sexo opuesto para que te volteen a ver. Así que toma nota.

Una prueba realizada hace unos años por expertos arrojó que era más fácil que alguien iniciara una conversación con una mujer o un hombre si tú compañero peludo es un pastor alemán, golden retriever, labrador, husky o bulldog, mientras quienes tienen un terrier o pug, no son considerados muy atractivos, pero sí muy fieles y sensibles.

TENER UN PERRO, EL PRETEXTO IDEAL PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN

Para muchos hombres, tomar la iniciativa y comenzar una conversación puede resultar difícil, sin embargo, un perro puede ser el pretexto ideal y la forma perfecta para encontrar pareja, como lo muestra una encuesta realizada en el Reino Unido, por la organización benéfica Dogs Trust.

Luego de entrevistar a cerca de 700 personas, 60% dijo que tener un perro puede hacer que la gente sea más atractiva, mientras que 85% piensa que la gente es mucho más comunicativa y abierta a cualquier conversación teniendo un perro a lado. De hecho, casi la totalidad de los encuestados (más de 95%) dijeron que se sentirían más cómodos hablando con alguien que no conocen si tenía un perro.

De acuerdo con la analista de conducta Wendy L. Patrick, a lo largo de los años se han realizado varios estudios relacionados con la percepción de las personas según estaban acompañadas de un perro, o no.

El estudio Domestic dogs as facilitators in social interaction: An evaluation of helping and courtship behaviors encontró que los hombres tenían más posibilidades de ligar y conseguir el número de una mujer desconocida si llevaban un perro con ellos.

Investigadores de la Universidad de Michigan State también llevaron a cabo un estudio en el que observaron que tener perro te hace más atractivo, en el caso específico de los hombres, debido a que mejora el estado de humor cada vez que salen a pasear con ellos, pero, además, ayuda a estar en mejor condición física.

Según una investigación australiana, pasear a tu perro eleva hasta cinco veces las posibilidades de conocer mujeres, pues la clave para ser más atractivo, según los especialistas, está en atraer su atención durante los primeros tres segundos, en los que ellas se sienten conmovidas por los canes, tiempo perfecto para que tomen la iniciativa y establezcan contacto.

Así que ahora ya lo sabes, tu perro puede ser tu mejor compañero de ligue seas hombre o mujer. Además de que los dueños de perros también son considerados especialmente activos, sociables y asertivos en una relación, y los canes que tienen, casi siempre reflejan su personalidad.

