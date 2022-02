Hay muchas personas que son alérgicas al pelo del perro, motivo por el cual no pueden convivir con un lomito que constantemente suelta pelo por toda la casa, o prefiere un can que no suelte tanto pelo por motivos de higiene o falta de tiempo para limpiar.

Los perros con el pelo muy corto, suelen desprender una mínima cantidad. Únicamente se observa una leve caída del pelo durante la muda, la cual se lleva a cabo en primavera y otoño; los perros con el pelo rizado y con textura similar a la lana no realizan el cambio de pelo y, por lo tanto, no lo pierden y los llamados perros sin pelo, no tienen pelaje.

A continuación, te decimos qué razas de perros no sueltan pelo, ideales para tener en casa si eres alérgico al pelo de los perros, o no tienes tiempo de estar limpiando. Así que toma nota si estás en busca de un can que no suelte pelo.

¿Qué razas de perros no sueltan pelo?

1. Boston terrier

Debido a que su pelaje es suave y corto no se le cae, por lo que se trata de una raza de perro que no tira pelo, ideal para aquellas personas que son alérgicas, o que no disponen de tiempo para cepillarlos no estar constantemente limpiando.

2. Shih tzu

A pesar de que tiene el pelo largo, liso o ligeramente ondulado y de textura lanosa, forma parte de la lista de razas de perros que no pierden pelo. Como sucede con otras razas, es preciso cuidar muy bien su manto para evitar una acumulación de pelo muerto al no expulsarlo de forma natural.

3. Collie barbudo

El collie barbudo sí puede perder una pequeña cantidad de pelo, especialmente cuando son cachorros, pero es tan poco lo que sueltan que apenas se nota. Eso sí, como sucede con otras razas de manto medio-largo, es necesario cepillarlo con regularidad para evitar que se enrede y ensucie.

4. Yorkshire terrier

Otro de los perros que no pierden pelo es el yorkshire terrier, pero es necesario peinarlos habitualmente para evitar que su pelaje se enrede y se ensucie. Son perros sociables y muy territoriales, perfectos para casas, de ahí la importancia de adiestrarlos desde pequeños.

5. Perros de agua

Los perros de agua como el caniche o poodle, el perro de agua español o el perro de agua portugués no pierden pelo, siendo ideales para personas alérgicas, pero al igual que ocurre con el bichón, el pelaje de los perros de agua requiere de cuidados específicos, por ser de pelo rizado.

6. Bichón frisé

Aunque los bichones son razas de perros que tienen un buen volumen de pelo, prácticamente no desprenden ni uno. Eso sí, los perros del tipo bichón como el maltés o boloñés, requieren de un gran cuidado del pelo, cepillados diarios con cepillos especiales para que no se les enrede el pelaje.

7. Galgos

El galgo es un perro con el pelo tan corto que, incluso, a larga distancia parece que no tiene. En este grupo se incluye al galgo español y al galgo inglés. El galgo afgano también es uno de los perros que sueltan poco pelo, a pesar de su largo manto, pero pierde más cantidad que el resto de galgos.

Estas son algunas razas de perros que no sueltan pelo, ideales para las personas alérgicas al pelaje, así que toma nota al elegir una de estas razas con estas características para ver cuál es el que más te conviene.

