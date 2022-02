La educación canina más tradicional se basa en castigar de manera sistemática todas aquellas conductas que se consideran inapropiadas o indeseables de un perro para que aprenda a eliminarlas por completo.

Sin embargo, aunque esta metodología puede parecer efectiva a corto plazo, debemos saber que tiene consecuencias negativas para el animal, tanto a nivel físico como psicológico, que afectan su bienestar y reducen su calidad de vida.

FOTO: YOUTUBE

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER CASTIGAR A UN PERRO?

Todos los perros tienen, de vez en cuando, comportamientos que nos incomodan o nos desagradan y que queremos que dejen de hacer, pero lo más importante es saber identificar correctamente la causa por la que nuestro lomito se comporta así para trabajar de forma gradual y reducir el mal comportamiento, respetando siempre su integridad física, emocional y social. A continuación, te decimos qué consecuencias puede tener castigar a un perro.

FOTO: FREEPIK

ESCUELA DE PERROS GUÍA PODRÍA CERRAR SUS PUERTAS ESTE AÑO POR FALTA DE DONATIVOS

Aparición y agravamiento de inseguridades, miedos y fobias

Un mal comportamiento de un perro no es más que una reacción natural ante algo que le genera cierta inseguridad o que le asusta, entonces si lo castigas, puede empeorar su miedo, o aparecer si antes no lo tenía y terminar desarrollando una fobia importante, afectando su salud emocional.

Aumento de la frustración y del sentimiento de confusión

Cuando un perro llega a casa es importante que todos los miembros de la familia se pongan de acuerdo a la hora de establecer normas de convivencia para que sean coherentes y consistentes, de lo contrario terminará confundido y puede desarrollar problemas de estrés.

Desarrollo de problemas de estrés y ansiedad

Uno de los mayores errores que se comenten cuando se castiga al perro es creer que entiende el motivo del regaño. Sin embargo, los perros no saben por qué estamos enojados, y eso les genera mucho estrés y frustración, por lo que de nada servirá castigarlo, pues no comprenderá nada.

Aparición o incremento de conductas amenazantes o agresivas

Aprender a reconocer e interpretar el lenguaje canino es uno de los aspectos más importantes si se tiene un perro para poder entenderlo, y así evitar situaciones indeseables. Cuando un lomito se siente incómodo, se lo hará saber a su dueño a través de su lenguaje corporal y sus expresiones faciales, pero si se le ignora aumentará su intensidad, resultando peligroso.

FOTO: FREEPIK

Deterioro del vínculo entre el perro y su dueño

Una de las consecuencias más evidentes del castigo sistemático y abusivo es la destrucción del vínculo entre el perro y su dueño, pues un can que no se siente comprendido y al que castigan con frecuencia no confiará en su tutor, y hasta lo evitará cuando lo llame por miedo a ser castigado.

Indefensión aprendida y comportamiento apático

La indefensión aprendida es un estado de pesimismo, similar a una depresión, que puede desarrollar un animal cuando siente que no hay nada que pueda hacer para mejorar la situación en la que se encuentra, por lo que deja de responder a estímulos. Esto pasa cuando son sometidos con frecuencia a castigos inconsistentes, incoherentes, dolorosos o que no comprenden.

Lesiones físicas provocadas por herramientas de castigo

Cuando los castigos son físicos, pueden causar lesiones en el animal, terminando en el hospital. Este es el caso de los collares de descargas eléctricas, que pueden causar quemaduras graves o de los collares de ahorque o de pinchos, que pueden provocar colapso traqueal y asfixia.

Después de ver las consecuencias que trae castigar a un perro, podemos concluir que de nada sirve, ya que lejos de corregir una mala conducta la empeorará, desarrollando en él miedo, frustración y desconfianza. Lo ideal es aprender a utilizar herramientas y técnicas respetuosas para que no pierda la confianza y tenga un mejor comportamiento.

LOS MEJORES PRODUCTOS DE MAQUILLAJE PARA HOMBRE (Y POR QUÉ LOS NECESITAS)

Lérida Cabello)