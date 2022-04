Protege a tu perro del golpe de calor

Los perros no tienen mecanismos muy eficientes para eliminar su calor corporal, entonces cuando están expuestos a temperaturas extremas y al ejercicio pueden tener golpe de calor.

En caso de que tú lomito sea víctima de golpe de calor debes actuar rápido, pero conservando la calma, trata de hidratarlo, mojarlo con precaución en lo que llegas con el médico veterinario para evitar complicaciones a nivel cardiorrespiratorio y a nivel cerebral.

En entrevista para YoSoiTú, Yon Alesander Palacio, gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México señaló que, si perro se ve mareado, tambaleante, salivando y con respiración dificultosa, son alertas de que puede tener golpe de calor.

Cuando un perro tiene golpe de calor tiene dificultad respiratoria, de movimiento, está como mareado, es un perro que saliva mucho, puede tener inclusive temblores, y algo muy importante, se le puede poner la lengua y las mucosas de color azul como cianóticas entre azul y morado, esos son los principales síntomas, inclusive se puede desmayar

Aunque no existen estadísticas del porcentaje del golpe de calor en perros, el especialista en salud animal dijo que en verano es cuando crece más el número de lomitos que se ven afectados.

"No hay estadísticas, pero cuando entra esa época hacia el verano cada día crece más. Mi percepción es que, en una clínica veterinaria desde este mes hasta septiembre, octubre, recibe a la semana un perro a consulta u hospitalización por golpe de calor".

NUNCA DEJES A TU LOMITO EN EL AUTO

De acuerdo con el especialista, normalmente un peludito tiene una temperatura normal de 48 a 49°C cuando hay golpe de calor estamos estimando que su temperatura interna llega a los 42°C, siendo algo muy delicado.

El golpe de calor en perros no solo se da porque estén expuestos al sol, sino también por dejarlos encerrados en un carro, porque se les hace el efecto invernadero, en el auto hay sombra, pero no hay cómo evacuar el calor, entra, pero no sale; nosotros lo hemos vivido en un auto cuando está con las ventanillas cerradas y no hay aire acondicionado y el efecto invernadero es bien preocupante, de hecho, hay casos muy trágicos, inclusive con bebés también, nos pasa igual con los perritos

¿QUÉ SE LE PUEDE DAR A UN PERRO QUE TIENE GOLPE DE CALOR?

Si tu lomito es víctima de golpe de calor, el gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, apuntó que existen algunos primeros auxilios que se pueden aplicar en lo que se llega con el médico veterinario, pues de no actuar a tiempo puede haber consecuencia a nivel cardiorrespiratorio e inclusive cerebral.

"Hay que tratar de hidratarlo, hay que tener mucha calma porque cuando vemos que un propietario detecta que el perro tiene golpe de calor trata inmediatamente de ponerle compresas, toallas o ropa húmeda. Sí se puede mojar, pero con agua tibia, ni fría, ni caliente, se debe actuar con mucha calma y no meterle la cabeza inmediatamente al agua, hay que tratar de hidratarlo, el perro puede entrar a consumir agua como loco, pero hay que restringirle el agua, que tome con calma", comentó el especialista.

Y agregó que cuando tu can tenga los síntomas de golpe de calor, trates de hidratarlo, mojarlo con mucha precaución y llevarlo urgente al médico veterinario, porque un golpe de calor tiene consecuencias complicadas a nivel cardiorrespiratorio, inclusive cerebral.

"Si tengo un perro con golpe de calor puede estar con dificultad respiratoria y si le doy agua en exceso lo puedo broncoaspirar, lo puedo ahogar, puede llegarle agua por vía respiratoria, y es bien complejo".

¿CUÁNTO TARDA UN PERRO EN RECUPERARSE DEL GOLPE DE CALOR?

Yon Alesander señaló que no hay un tiempo estimado, esto puede ser muy variable, dependiendo del tiempo que el perro haya estado expuesto al calor.

"Es muy variable, todo depende de qué tan avanzado esté, y cuánto haya sido expuesto a temperaturas altas. He sabido de perros que los han dejado dos o tres días y tienen secuelas que pueden durar hasta dos, tres semanas. Puede haber perros que les ha dado golpe de calor en dos, tres horas o cuatro horas, porque fue muy leve o hay perros que pueden morir. Depende mucho de qué tan duradera fue la exposición o qué tan grave fue, pero si se detecta a tiempo, se resuelve bien, son pocos los casos que son trágicos".

RAZAS DE PERROS MÁS PROPENSAS A SUFRIR GOLPE DE CALOR

Hay ciertas razas de perros que son mucho más propensas que otras a sufrir un golpe de calor, como las braquicéfalas o los de manto negro. Algunos de ellos son: chow chow, bulldog inglés, bulldog francés, dogo de Burdeos, galgo, cavalier king charles spaniel, carlino, golden retriever y springer spaniel.

"Las razas braquicéfalas, de hocicos cortos son las más propensas como el bulldog, el bóxer; estos perros tienen de por sí inconvenientes respiratorios y la manera para eliminar su calor es el jadeo, que es más ineficiente que en otras razas de hocico largo, y también las razas de manto negro, rottweiler, dóberman, tienden de alguna manera a contener el calor que las razas de colores claros", apuntó Palacio.

El especialista en salud animal recomendó que no solo en época de calor hay que estar atentos del golpe de calor en perros, sino también de los ectoparásitos que son muy comunes.

"En primavera y verano no solamente hay que preocuparnos por el golpe de calor, también de los ectoparásitos: pulgas, garrapatas, etcétera. Hay que pensar en prevenirlos, porque estas épocas de transición hacen que eclosionen muchísimos huevos de estos parásitos, y hay que controlarlos".

Finalmente, Yon Alesander comentó que, aunque un perro se meta al agua cuando hace mucho calor, eso no quiere decir que no le vaya a dar golpe de calor.

"Hay que mantenerlos muy hidratados, ser muy conscientes de que pueden entrar en golpe de calor y necesitan sombra, necesitan ventilación y el ejercicio debe ser limitado. Los perros no se regulan, si tu juegas todo el día con un perro, todo el día va a jugar contigo, él no es consciente por estar a tu lado, no es consciente del cansancio, no es consciente del calor. Lo principal es la hidratación, sombra, cuidados y conciencia sobre todo".

No esperes a que tu perro sufra golpe de calor, es mejor prevenir que lamentar, así que mantenlo hidratado en época de calor, a la sombra, que no haga ejercicio bajo el rayo del sol y nunca lo dejes adentro de un carro.

