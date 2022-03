Los perros son juguetones por naturaleza y más cuando son cachorros, así que no es raro que se sientan atraídos por la ropa interior de sus dueños o calcetines. Por lo general, presentan este comportamiento en su fase de dentición y de esta manera entrenan su mordida.

"He sacado muchos calcetines del tubo de intestinos de perros. Los cachorros son definitivamente un culpable común y puede ocurrir en cualquier raza; sin embargo, los labradores tienden a ser la raza más representativa", señaló la doctora Elizabeth Maxwell, profesora asistente clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida.

¿POR QUÉ LOS PERROS MUERDEN LA ROPA INTERIOR DE SUS DUEÑOS?

De acuerdo con expertos de American Kennel Club esto se debe a que a menudo los perros se sienten atraídos por la ropa interior de sus dueños debido a los olores que desprenden, además de que son objetos fáciles de masticar.

También podría deber a un trastorno compulsivo llamado pica, que es cuando un perro muerde o come objetos que no son nutricionales o comestibles. Los objetos no solo se limitan a la ropa interior y literalmente podría ser cualquier cosa, desde una roca hasta un papel, causando problemas gastrointestinales.

Otra de las causas podría ser por aburrimiento. Lamer, morder y comer objetos es parte de un rango de comportamiento que comúnmente exhiben los perros que están tratando de llamar la atención de sus dueños. En este caso lo ideal es que encuentres la raíz del problema que causa el nerviosismo de tu lomito.

HÁBITOS DE CONDUCTA QUE DEBEN TERMINAR

Estos hábitos también están relacionados directamente con los niveles de energía e impulsos de los perros, ya que tienen fuertes deseos por morder o masticar la ropa interior o calcetines. Sin embargo, este mal hábito tiene que terminar con entrenamiento positivo para que no se convierta en un problema conductual y de salud.

Puedes emplear juguetes o masticadores para cuando se sientan aburridos y no tengan comportamientos indeseables. También los puedes sacar a pasear o enseñarles trucos de obediencia entre los que puedes incluir el comando "déjalo", acompañado de golosinas para que sea un entrenamiento positivo.

RIESGOS QUE CORREN LOS PERROS AL MASTICAR ROPA INTERIOR

Si un perro mastica o come tela, ya sea de ropa interior o calcetines puede traerle problemas intestinales. Por tal motivo, cuando llegue a comerse un pedazo de tela debes estar muy pendiente si lo defeca, de lo contrario hay que llevarlo de inmediato al veterinario. Estos son los síntomas que causa el bloqueo intestinal.

Vómitos

Pérdida de apetito

Náuseas

Dolor abdominal

Letargo

Cambios en las deposiciones

Diarrea

Los expertos no recomiendan bajo ninguna circunstancia llamarles la atención a los perros con gritos o castigos, ya que pueden causarles miedo, y seguir mordiendo la ropa interior, haciendo que el problema crezca más con el tiempo.

