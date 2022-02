Perros de raza vs. mestizos: ¿cuáles son las ventajas y desventajas?

Todos los perros son adorables, no importa si son de raza o mestizos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero en lo que sí se parecen es en que saben ser agradecidos y cariñosos con sus dueños.

FOTO. PEXELS

En entrevista para YoSoiTú, la doctora Claudia Edwards, etóloga y directora de programas de Humane Society International México (HSI/México), comentó que todos los perros tienen el mismo valor, no importa si son de raza o mestizos.

"Debemos partir de que todos los animales valen igual, son igualmente importantes, no importa si son de raza pura o no, un criollito no vale más que un perrito de raza pura, y un perrito de raza pura no tiene un valor mayor al de un perrito de raza mezclada".

FOTO: PEXELS

¿Qué es un perro mestizo?

Un perro mestizo es aquel que no pertenece a ninguna raza, o sea, que no es miembro de ningún grupo con características comunes que lo distingan de otros subgrupos de la misma especie.

En principio es menos controlado, ya que la elección de los perros mestizos no favorece el mantenimiento de las líneas genéticas. Su precio es significativamente menor que los de raza. Tienen menos problemas genéticos, debido a que cuentan con una mayor fortaleza genética que los hace más resistentes a enfermedades propias de la raza.

FOTO: PINTEREST

¿Qué es un perro de raza?

Es un grupo de perros que tienen características muy similares o casi idénticas en su aspecto o comportamiento o generalmente en ambos, porque vienen de una crianza selectiva que tiene las mismas características.

Son controlados por los criadores, lo que en cierto modo garantiza que cuando se adquiere un perro de raza este va a estar en buen estado de salud, se mantienen las líneas genéticas, por lo mismo son significativamente más caros que los mestizos. Tienen problemas genéticos, desencadenando enfermedades características de las razas.

FOTO: PEXELS

¿Perro de raza vs. mestizos: ¿cuáles son las ventajas y desventajas?

Los perros mestizos son un híbrido obtenido con la mezcla de otros perros, suelen obtener los mejores genes de cada parental, por lo que no presentan los típicos problemas de salud heredados por consanguinidad, que tienen muchos perros de razas puras.

Son perros más fuertes a nivel físico, son más afectuosos y respetuosos (sobre todo si son adoptados en algún refugio), son más agradecidos y nobles. Otra de las ventajas de los perros mestizos es su exclusividad, es decir que tendrás un perro único e irrepetible, contrario que con los de raza pura.

Un perro mestizo es completamente diferente a cualquier otro perro de raza, no se puede determinar su carácter con anterioridad ni realizar un cuadro con sus características hasta que no lo hayamos conocido y convivido con él.

FOTO: PEXELS

Ventajas de un perro de raza sobre un perro mestizo

La doctora Claudia Edwards, expresó que una ventaja que pueden tener los perros de determinada raza sobre un perro mestizo es que se puede tener una idea de qué tamaño será, su color, cuál será su complexión, y en algunos casos si la crianza se hizo de manera correcta, a la mejor se puede saber qué temperamento tendrá, mientras que los perros mestizos son como los huevitos sorpresa que no sabes qué te va a salir.

"A la mejor parece que va a ser muy grande y resulta que es chiquitito, o tu creías que iba a ser chiquitito y termina siendo muy grande, pero digamos que la ventaja de los criollitos es que generalmente se considera que tienen este vigor híbrido, que se tiende a pensar que son más resistentes, porque para poder sobrevivir necesitan ser justo más resistentes".

FOTO: PEXELS

¿Cuáles son más sanos, los perros de raza o los mestizos?

Sobre las ventajas que tiene un perro mestizo sobre uno de raza, la doctora Edwards apuntó que son más sanos y fuertes, gracias a su vigor híbrido.

"Hay algunas cosas que podríamos pensar que son diferentes, pero también va a depender de qué tan pura, pura es la raza y de cómo se lleve el proceso de crianza es decir sabemos que muchos animales de raza pura tienen una tendencia mucho más clara a cierto tipo de enfermedades genéticas como displasia de cadera, atrofia progresiva de la retina, tipos específicos de tumores, etcétera, y muchas veces los perros criollos tienen una cosa que llamamos vigor híbrido (que se traduce en un aumento de la resistencia contra las enfermedades y en un índice mayor de fertilidad), tienden a ser mucho más saludables, a enfermarse menos, a tener menos estas predisposiciones genéticas raciales a las enfermedades".

FOTO: PEXELS

Desventajas de un perro mestizo sobre un perro de raza

No tiene ninguna desventaja. Esto no quiere decir que los perros de raza sean malos, solo significa que los perros mestizos presentan por lo general menos problemas de salud que los perros de raza pura. Aunado a que son más afectivos.

FOTO: FREEPIK

Prohíbe Noruega cría de dos razas de perros por considerarlo sufrimiento animal

El Tribunal de Distrito de Oslo prohibió definitivamente la cría de dos razas caninas: bulldog inglés y cavalier king charles spaniel, por considerar que los ejemplares que resultan experimentan "sufrimientos", de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal de Noruega.

La decisión fue respaldada por organizaciones defensoras de los derechos animales y activistas, mientras que empresas caninas y criadores particulares, quienes fueron demandados mostraron su descontento por la medida por considerarla un freno a la crianza selectiva y el alto precio que conlleva vender ejemplares de "raza pura".

"En teoría los buenos criadores deberían de estar intentando eliminar estas enfermedades, pero la verdad es que hay pocos criadores que son realmente éticos y que hacen las cosas como se deben, la mayor parte de la gente tiene un perro que parece de una raza, medio parece labrador, o medio es un labrador y se le cruza con otro que medio se le parece y no se hace un programa real de genética, de mejora genética", comentó la etóloga.

FOTOS: PEXELS

Perros de raza o mestizos, ambos son abandonados

Finalmente, la doctora Claudia Edwards, etóloga y directora de programas de Humane Society International México (HSI/México), dijo que se trate de perros de raza o mestizos, ambos son por igual abandonados, debido a que falta educación en las personas sobre las necesidades que tienen los distintos animales.

"Hay un gran abandono de todos los perros, de todas las razas, así que creo que lo que hay que hacer es concentrarse a la mejor la educación de las personas, en las necesidades que tienen los distintos animales, en que no son juguetes, sino seres vivos que van a necesitar ladrar, orinar, destruir cuando son cachorros, conocer el mundo con el hocico, que se tienen que educar, que se tienen que alimentar, que se tiene que pensar en dónde los vamos a dejar cuando tengamos vacaciones, qué va a pasar cuando nos confinamos, cuando nos desconfinamos no importa el tamaño, ni la raza, ni nada".

Uno de los perros de raza más abandonados es el husky, porque la gente tiene una expectativa, pero no investiga bien sobre su comportamiento.

"No sabe que son perros súper necesitados de hacer ejercicio, que son súper vocales, entonces al principio en un video se te hace chistosito que aúllen, pero si te está aullando todo el día y todo el día necesita que lo pongas hacer ejercicio, la gente no puede brindarle las cosas necesarias y también los abandonan", concluyó la doctora.

FOTO: PINTEREST

Famosos que aman los perros mestizos

Matthew McConaughey tiene varios perros mestizos adoptados de un refugio, porque es un amante de los animales.

Charlize Theron también es amante de los animales. Tiene cuatro perros, el más reciente es Tucker, un mestizo.

FOTO: PINTEREST

Penélope Cruz tiene un perro mestizo llamado Vino, que recogió en las calles de México, mientras rodaba "Bandidas".

Hilary Swank tiene dos perros mestizos. Se trata de Rumi y Kai, a quienes adoptó en refugios.

George Clooney adoptó un perro mestizo al que bautizó como Einsten.

FOTO: PINTEREST

Famosos que prefieren los perros de raza

Vin Diesel tiene a Román, un mastín napolitano, con el que tiene muchas fotos en internet, pues son inseparables.

Mariah Carey cuenta con Jack, un jack russell terrier, uno de los cinco perros de la misma raza que ha adoptado, a quienes saca a pasear a menudo para que hagan ejercicio por las mañanas.

Rihanna tiene a Oliver, un maltipoo, un cruce entre un bichón maltés y un caniche. Lo tiene desde cachorro y ha ido subiendo fotos a sus redes sociales para compartir como ha ido creciendo.

FOTO: PINTEREST

Beyoncé su perro Munchie también es famoso. Se trata de un pequinés, al que llamó así por unos caramelos con ese nombre que le encantan.

Jennifer Aniston tiene dos perros, un pastor suizo que se llama Dolly y un pitbull de nombre Sophie, que alegran su vida, después de que en 2011 perdiera a su lomito de toda la vida.

A la hora de elegir un perro, lo que menos importa es la raza, hay que prestar más atención en su tamaño, sexo, carácter y edad, pues cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Si estás pensando en tener un perro elige de entre todos los tipos de perros, uno que encaje contigo y con tu estilo de vida, así que tu decides ¿perro mestizo o perro de raza?

