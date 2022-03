Igual que pasa con los humanos, los perritos también tienen a su estilista canino preferido para que les corte el pelo, aunque en estos casos no se trata de cómo se los corta, sino de la empatía que sienten con él.

Como el protagonista de este video que se hizo viral, porque solo acepta ser atendido por su estilista preferido, sino se enoja. Se trata de un shih tzu al que le gusta ir arreglarse a la tienda de mascotas Chic Cheiroso, en la ciudad de Porto Feliz, en el interior de Sao Paulo.

FOTO: TIKTOK @thaynaoliveira

PERRO SOLO ACEPTA SER ATENDIDO POR SU ESTILISTA CANINO PREFERIDO

El lomito de nombre Léo es cliente de la tienda de mascotas desde hace dos años y solo deja que una persona lo bañe y le corte el pelo: Claudinei, que es el dueño del lugar, debido a que desde la primera vez que lo llevaron al servicio de estética canina fue atendido por él, ganándose su confianza por la manera en la que trata a los animales.

En las imágenes se ve como Léo se deja peinar panza arriba y cortar el pelo con Claudinei muy relajado, y cuando éste termina lo llena de lengüetazos de felicidad, pero cuando intenta acercarse otro de los empleados de la tienda empieza a ladrar.

FOTO: TIKTOK @thaynaoliveira

NO ACEPTA QUE NADIE MÁS LO BAÑE

El dueño del lugar relató que un día se comunicaron con Thayana Oliveira, quien es bañista y peluquera y fue quien grabó la escena para saber por qué la mascota solo se dejaba bañar por una persona. Según la colaboradora, el perro fue adoptado cuando era adulto y desde la primera vez que fue a la tienda de mascotas, su preferido fue Claudinei, seguramente por la forma en cómo lo trató.

"La primera vez fue un empleado que ya no trabaja en la tienda quien le cortó el pelo, estaba muy enojado, pero logró contárselo con dificultad".

Hasta el momento, el video del perro que solo acepta ser atendido por su estilista canino preferido lleva más de 800 mil reproducciones y me gusta en TikTok, además de miles de comentarios como: "Me encantó tanto este video que no puedo dejar de verlo", "¡Tan pequeño, pero con una personalidad tan fuerte! Lo más hermoso", "Todo el mundo tiene derecho a elegir jajajaja".

Finalmente, el profesional del baño y aseo de los perros, señaló que estos casos de preferencias son muy frecuentes en los canes, que siempre tienen uno preferido.

"Hay varios perros que tienen preferencia, pero no se enojan, como Léo, simplemente era la persona que más les gusta", expresó el dueño del establecimiento.

FOTO: TIKTOK @thaynaoliveira

CUIDADOS DEL PELO DEL SHIH TZU

Lo más recomendable es llevarlo a la estética canina para que un profesional se encargue de darle forma a su pelaje. En casa puedes ocuparte de recortar el pelo debajo de las patas para que no se arrastre, aparte de vigilar la zona alrededor del ano para eliminar cualquier resto de heces, sobre todo en los cachorros.

El cepillado del manto del shih tzu es necesario no solo después del baño, sino también varias veces por semana, puede ser cada dos días, lo cual daría un promedio de 3 o 4 cepillados por semana para que tenga un pelo suave, bien peinado y sin nudos.

FOTO: PIXABAY

(Lérida Cabello)