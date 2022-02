Perro escapa de su casa y toma autobús para irse a la playa. Rocco aprovechó que su dueño se distrajo 20 minutos y abordó un camión para irse a la playa.

"Cuando me di cuenta de que no había nadie con él. Le tomé fotos y las publiqué en la página de Facebook de Rhuddlan Today para ver de dónde venía", señaló Emma Parsonage, quien publicó la historia de Rocco.

Este perrito le dio un gran susto a su dueño, quien se descuidó por espacio de 20 minutos para sacar la basura, momento que aprovechó el lomito para subirse a un autobús que iba rumbo a la playa. Afortunadamente, una persona que lo vio le tomó fotos y lo publicó en Facebook. Cuando su dueño lo vio no lo podía creer, y tuvo que recorrer cinco kilómetros para reencontrarse con él.

Se trata de Rocco de raza staffordshire bull terrier de seis años de edad, quien vive al lado de su familia en Rhuddlan, Gales, Reino Unido, quien aprovechó que su dueño abrió las puertas de la casa para sacar la basura y escaparse para irse a la playa para descansar unos días.

Descubrió que su perro estaba en la playa en Facebook

Jake Channon, dueño de Rocco nunca se dio cuenta de que se había salido cuando abrió la puerta, ni siquiera cuando le habló un par de veces y no apareció, hasta que empezó a ver noticias en Facebook y descubrió una publicación de una chica que decía que un perro estaba solo a bordo de un autobús con destino a un resort frente a la playa.

Jake le tomó captura a la publicación y se la enseñó a su pareja, pues el lomito era idéntico al suyo, a pesar de ello nunca sospechó que se trataba del mismo perro, y de que el suyo no estaba en casa. Nuevamente lo llamó, pensando que le ladraría, pero después de unos minutos en silencio, ya no tuvo duda de que se trataba del mismo can.

Historia del perro en la playa

La mujer que hizo la publicación sobre el perrito en el autobús comentó que le pareció muy extraño ver al canino solo en el camión y se dio cuenta de que nadie lo acompañaba, pero que estaba en buen estado de salud, así que por eso tomó la decisión de postearlo, porque se le hizo gracioso verlo viajar solo a la playa, gracias a eso su dueño pudo dar con su paradero.

Así Jake Channon tuvo que recorrer cinco kilómetros para rescatar a Rocco, su travieso perro, que al final le fue entregado, teniendo esta historia un final feliz. No tanto para el canino, que ya no pudo relajarse en la playa, pues tuvo que regresar a casa con su dueño.

¿Los perros necesitan vacaciones?

Los perros también necesitan vacaciones. Hay que darles un descanso de vez en cuando. A veces corto, a veces largo, ya que el descanso forma parte de su entrenamiento. Siempre se habla de que tengan un nivel óptimo de entrenamiento, pero es necesario que se tomen unos días para descansar del trabajo y la rutina.

Como en el caso de los humanos, el cansancio físico y mental también se da en los perros, siendo recomendable que tenga periodos de descanso, más o menos prolongados, en los que el perro su trabajo, ni su actividad deportiva para que después de unos días vuelva con más ganas para hacer las cosas que se le piden.

Seguramente el perro que escapa de su casa y toma autobús para irse a la playa ya le urgían unas vacaciones y su dueño no se había percatado de ello, hasta que lo descubrió en Facebook rumbo a la playa.

