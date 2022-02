Perro ahuyenta a trabajador de la compañía de luz para que no tome lectura

Perro ahuyenta a trabajador de la compañía de luz para no tome lectura del medidor. El hecho ocurrió en Sinaloa, donde vive este pitbull con su familia, que al parecer está bien entrenado para alejar a todos los cobradores del domicilio.

En el video que se hizo viral se ve como un pitbull se altera cuando ve que un hombre quiere acercarse al medidor de luz de la casa donde vive, por lo que saca parte del hocico de una reja y comienza a ladrar, impidiendo que el trabajador haga su función, y lejos de enojarse lo grabó para compartirlo en sus redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas por el trabajador de la compañía de luz, Héctor Arellano en TikTok con la descripción "Cómo cuando no te dejan tomarle lectura al medidor de la luz", pues nunca pudo acercarse a checar el consumo de luz, porque el lomito nunca se lo permitió, tomando el hecho con gracia y compartiéndolo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada de controlar, generar, suministrar y comercializar la energía eléctrica a los habitantes de la ciudad, motivo por el cual, en cada casa hay un medidor o contador que arroja el consumo de energía, que determinará cuánto es lo que se tiene que pagar en cada uno de los hogares.

Algunos internautas piensan que el perro está entrenado para que nadie se acerque al medidor, pues hay una abertura exacta en la que cabe su hocico y hasta pueda ladrar, pero si esto está premeditado por los dueños de la casa se pueden hacer acreedores a una multa por impedir que se le tome lectura al medidor de la luz.

Otros internautas tomaron el hecho con gracia, pues aseguraron que era un buen mecanismo para no pagar la luz. "Yo sabía que le ponían un diablito para no pagar la luz, pero esto es otro nivel", "Ellos también saben que no es justo lo que cobran".





Carácter del pitbull

El pitbull es una raza de perro que ha sido utilizada tradicionalmente para peleas. Sin embargo, a pesar de su fama de perro peligroso, es un excelente perro de compañía. Tiene un carácter muy equilibrado que lo hace ideal para la vida familiar.

Esta raza de perro se mostrará cariñoso y obediente con la familia que lo adopte y en especial con aquel que considere su dueño, por eso para que el pitbull sea lo más dócil posible es necesario mantenerse firme a la hora de adiestrarlo, para que no muestre conductas fuera de lugar.

Es importante mencionar que tendrá un comportamiento no deseado y agresivo si el perro no es educado de manera correcta desde cachorro, a pesar de ello tiene a desconfiar de los extraños, sobre todo de los que considera peligrosos, además, también es muy dominante con otros perros, por lo que su socialización es de suma importancia para evitar este tipo de comportamiento.

