Perrito trabaja como repartidor de paquetes junto a su dueño, haciéndose viral por las tiernas imágenes que cautivaron a los internautas.

Este perrito trabajador acompaña todos los días a su dueño a repartir paquetes en su motocicleta por toda la ciudad, y ambos portan el mismo uniforme de la empresa para la que trabajan.

La usuaria @stephavp_ compartió esta historia en TikTok donde aparece un repartidor de paquetes junto a su perrito, quien lo acompaña todos los días a trabajar repartiendo paquetes en su motocicleta.

En el video se ve que el perrito está haciendo sus necesidades detrás de un árbol, mientras su dueño repartidor lo espera al costado del camino. Una vez que el lomito termina regresa y sube a la motocicleta para seguir repartiendo paquetes por la ciudad.

Al parecer el repartidor y su perrito han hecho una gran mancuerna haciendo las entregas, además de que se acompañan, haciendo más llevadera la jornada laboral para ambos, y de esta manera el lomito no se queda solo en casa esperando a que llegue su dueño.

Algunos de los comentarios del video del perrito repartidor fueron: "Hizo una parada técnica para orinar jajaja", "Te amo perrito de Servientrega", "Una miadita y a trabajaarrrrrr".

Beneficios de llevar a tu mascota al trabajo

Fomenta una cultura corporativa por parte de las empresas que se suman a esta iniciativa, estimulando la sinergia y la productividad de los trabajadores.

Mejora la eficacia y la productividad laboral.

Facilita la socialización entre compañeros de trabajo.

Fomenta el amor y respeto por las mascotas, así como la adopción de caninos.

Disminuye los niveles de estrés y ansiedad laboral.

Ayudan a regular la presión arterial, incrementando la sensación de felicidad en las personas.

Las mascotas socializan al compartir con personas distintas a su entorno inmediato (hogar).

De hecho, el 21 de junio se celebra el Día Mundial de llevar al Perro al Trabajo (Take Your Dog to Work Today), dia que es respaldado por la Organización Internacional Pet Sitters, con la finalidad de sensibilizar a las empresas y organizaciones a permitir que los empleados puedas llevar a sus mascotas ese día, mejorando así los niveles de productividad, estimulando la creatividad y disminuyendo el estrés laboral.

¿Quién no quisiera compartir su día de trabajo con su amigo de cuatro patas? Como el perrito del video que trabaja como repartidor de paquetes junto a su dueño, haciéndole la jornada laboral más feliz.

