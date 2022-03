Perrito "roba" comida y se va feliz dando saltitos porque no lo cacharon

Perrito "roba" comida y se va feliz dando saltitos porque no lo descubrieron.

El video que se hizo viral fue compartido por un usuario de TikTok que resaltó la habilidad del perrito para "robar" un poco de comida sin que fuera descubierto con la frase: "Se va todo feliz y contento".

En el clip se ve cómo el perrito entra sigilosamente a una casa y se encuentra con un plato al parecer de tostadas, por lo que toma una con el hocico y sale corriendo y dando de saltitos para comérsela en otro lugar y no ser descubierto.

FOTO: TIKTOK @bruno_psicólogo_animales

El lomito pensó que nadie lo estaba viendo cuando "roba" comida, pero su dueño se dio cuenta de todo lo sucedido, grabándolo para compartirlo en redes sociales.

Algunos de los comentarios que generó el video del perrito que "roba" comida fueron: "Te amo perrito que da saltitos", "Cómo niño tomando caramelo ajeno tan inocente", "Dios mío ellos son como unos niños, como no amarlos", alcanzando más de 380 mil likes.

¿SON COMPATIBLES EN LA CAMA?

¿POR QUÉ LOS PERROS ROBAN COMIDA?

Que un perro robe comida es un problema que es más habitual de lo que te puedas imaginar, ya que los canes por naturaleza son muy glotones. Así que, si tu perro se come la comida de otras mascotas, hurga en la basura o incluso abre armarios donde guardas tu comida o come de tu plato, debes corregir su comportamiento.

Los perros roban comida simplemente porque son glotones, disfrutan comiendo y probando nuevos sabores diferentes al del pienso de todos los días. Un can puede comer algo que le resulta apetecible sólo porque está a su alcance, aunque en ese momento no tenga hambre.

FOTO: TIKTOK @bruno_psicólogo_animales

Si tu lomito ya tiene la costumbre de agarrar comida sin permiso, te costará más trabajo corregirlo, pero no será imposible. Lo primero que debes hacer es que entienda que tú eres el líder de la manada y que no puede hacer lo que quiera si tú no lo apruebas. Empieza por servirle su comida siempre después de haber comido tú y no le eches comida desde tu mesa, porque cuando más lo hagas, más querrá.

Así que ya lo sabes si no quieres que tu perro se la pase robando o pidiendo comida todo el tiempo ponle límites para que deje de hacerlo, y solo coma el pienso que le das y a la hora que le toca, porque de lo contrario estará comiendo todo lo que se le ponga enfrente y a todas horas.

AMANDA MIGUEL Y ANA VICTORIA DEDICAN GIRA A DIEGO VERDAGUER

(Lérida Cabello)