Perrito pone cara de pocos amigos, porque le encanta salir todas las mañanas a jugar al aire libre, pero no siempre le hacen caso.

Un lomito llamado Daiki mostró su incomodidad al notar que su dueña no quería levantarse de la cama para sacarlo a pasear, haciéndose viral en redes sociales por su inesperada reacción.

PERRITO PONE CARA DE POCOS AMIGOS, POR ESTA RAZÓN

Recientemente, Sandy, la dueña de Daiki se despertó y encontró a su perro parado al pie de la cama. La mujer no se había quedado dormida esa mañana, según ella, pero solo bastó una mirada para que despertara, pues la expresión del perro dejó en claro que se sentía diferente.

"Hizo ruido con sus patitas para despertarme. Él quería salir y jugar. Y cuando quiere algo, me mira fijamente", dijo Sandy a The Dodo.

Daiki lanzó lo que parecía ser una mirada crítica en su dirección, como si le dijera: "Vamos, Sandy. ¿No has dormido lo suficiente?", por lo que su dueña captó el mensaje y se paró de inmediato para llevarlo a pasear.

"Es muy inteligente, pero también tiene mucho carácter. Es tan expresivo con su carita", comentó Sandy.

Algunos de los comentarios que generó el video del perrito que se enoja con su dueña no se levanta de la cama para llevarlo a pasear fueron: "El perrito con la mirada juzgadora no existe, el perrito...", "Solo vengo a recordarte que estoy enojado, muy enojado", "Firulais: Karen, siempre creí que me decepcionarías, pero nunca creí que sería tan pronto".

¿POR QUÉ SE ENOJAN LOS PERROS?

Los perros pueden entender nuestras emociones y esperan que nosotros entendamos las suyas. Al igual que nosotros, el can puede enfadarse y lo puede hacer por distintos motivos como:

Mala educación y adiestramiento, riñas excesivas, métodos de castigo, estrés acumulado, uso del collar eléctrico, maltrato animal y problemas mentales. Suelen ocurrir especialmente cuando se les obliga a hacer algo que no quieren.

Los perros también pueden mostrarse agresivos ante estímulos que no conocen consecuencia de una mala socialización. Es muy habitual que algunos perros tengan miedo a los truenos, pero también existen casos en los que los canes tienen miedo a otras cosas o animales, mostrándose reactivos y agresivos, pareciendo enojados.

