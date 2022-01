Perrito héroe defiende a su dueña de un intruso que entró a su casa a robar

Gracias a las cámaras de seguridad se captó el momento en el que un perro pitbull defiende a su dueña de un intruso que entró a la casa para robar. El hecho ocurrió en Austin, Texas, en el domicilio de Marissa Costilla, una criadora de perros bully americano.

En el video que se hizo viral se ve como el hombre entra a la casa y empieza a revisar los objetos de valor, cuando de pronto salió una mujer de su habitación al escuchar ruidos y al ver al intruso regresó corriendo y se encerró, pero el hombre trataba de abrir la puerta, sin imaginar que le saldría un pitbull que lo correteó, lo tiró y se le echó encima, por lo que tuvo que forcejear con él varios minutos.

"De no ser por mi perro toda esta historia podría haber acabado de forma trágica", aseguró la dueña de Koopa.

Características del pitbull

El pitbull es considerado un perro potencialmente peligroso debido a sus atributos físicos, que lo convierten en un can fuerte y robusto. Sin embargo, esto también dependerá en gran medida de la educación que se le brinde.

Pese a lo que se piensa de él, el pitbull es un perro vivaz, seguro de sí mismo y extremadamente cariñoso con su dueño y protector con los niños pequeños. Cualquiera que forme parte de su núcleo familiar y entorno, incluidos animales de otras especies, podrán disfrutar de un perro noble, atlético y con una gran autoconfianza y desenvoltura.

FOTO: FREEPIK

¿Cómo educar a un pitbull?

Debes tener muy claro que bajo ningún concepto debes regañarlo o utilizar el castigo físico, ya que se trata de un perro muy poderoso del que desconoces su carácter. Fijarte en su lenguaje corporal será fundamental para comprenderlo, de esta forma serás capaz de identificar si en algún momento se siente asustado, estresado o tenso.

La paciencia y la constancia son claves para el entrenamiento del pitbull adulto, pues se trata de un can muy inteligente que se desvive por complacer a su dueño y cualquier otro que forme parte de su núcleo de amistades o familia.

Si quieres que aprenda rápido enséñale órdenes básicas de obediencia en sesiones cortas de adiestramiento, procurando que para él sean un juego, reforzando comportamientos adecuados con premios, pero no en exceso.

FOTO: YOUTUBE

Y no olvides que al ser un perro activo y vital, necesita quemar y liberar energía, por lo que no deben faltarle los paseos y la actividad física, así como la estimulación mental para que sea un can equilibrado que cuide a los miembros de su familia de los intrusos, como en el caso de este perrito héroe que defendió a su dueña.

(Lérida Cabello)