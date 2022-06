Perrito enfurece por su corte de pelo, su reacción se hace viral en TikTok.

Como hacía mucho calor a sus dueñas se les hizo fácil agarrar la rasuradora eléctrica para hacerle un corte a su lomito, sin imaginar que se les pasaría la mano, provocando su enojo, y cómo no, si lo raparon.

En un video mostraron cómo quedó su peludo, que no pudo evitar enojarse con las dos mujeres al intentar cortarle su pelaje, era tanta su rabia que tuvieron que cortárselo por partes, hasta que lo dejaron completamente rapado de la cabeza, dándole un aspecto bastante gracioso, aunque el can no pensaba lo mismo.

Otra de las cosas que no le favoreció a las mujeres para el corte de pelo de su perro fue que se quedaron sin pila en la rasuradora eléctrica a la mitad del corte, por lo que el peludo mostró su descontento con ladridos y frunciendo el ceño, pues no le gustó nada su nuevo look.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar al ver al perrito enfadado y sin pelo, algunos internautas se mostraron divertidos con la escena, mientras que otros le explicaron a la dueña del lomito que no es bueno cortarle tanto el pelaje, porque les ayuda a regular la temperatura.

LOS PERROS SE DEPRIMEN CUANDO LES CORTAN EL PELO

Algunos perros pueden sufrir depresión cuando les cortan el pelo, porque generalmente suelen sentirse cómodos consigo mismo, así como con la naturaleza de su estructura y organismo, por lo tanto, los cambios físicos, como el corte de pelo, puede ocasionar malestar e incomodidad en el animal, derivando en esta condición de depresión canina.

Esta depresión les puede durar de 3 días a una semana, mientras el lomito se acostumbra a su nuevo look, se le puede ayudar con baños y paseos, para que la temperatura no empeore su depresión, también es bueno darle cariño, jugar con él y hacerle compañía.

Para evitar esto lo más recomendable es llevarlo a la estética canina regularmente para que se vaya acostumbrado al hecho de perder su pelo de vez en cuando, y sobre todo con alguien que tenga la experiencia para hacerlo de manera correcta.

