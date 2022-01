Perrito botanea sus croquetas mientras ve un partido de futbol, pues de los nervios que le provoca el juego no puede dejar de comer y de estar atento a todo lo que pasa en la cancha.

A través de TikTok el usuario @MatiasBattan compartió las imágenes de este perro pastor belga que está disfrutando de un partido de futbol botaneando sus croquetas, como si fueran palomitas de maíz, por lo que se hizo viral, pues ni parpadea para no perder detalle del partido.

Perrito botanea sus croquetas mientras ve un partido de futbol

En la mesa donde están sentados él y sus dueños se ve un montoncito de croquetas, y al perro picoteándolas, sin quitarle la vista a la televisión, como si entendiera el partido de futbol, hasta hace pausas cuando van a meter gol.

El video que fue titulado "Concentración al 100%" ya tiene un millón de vistas, y algunos de los comentarios que provocó fueron: "Está viendo el partido comiendo sus palomitas de maíz", "Está claro que es el alfa de la casa, bello firulais", "Está gozando tanto del partido que incluso hace pausas para comer".

AUMENTÓ MÁS DE 125% EL ROBO DE PERROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

¿Cómo es el pastor belga malinois?

El pastor belga malinois es el más activo e incansable de todos los pastores belgas. Se caracteriza por ser un perro muy inteligente y con un coraje difícil de superar. Sus innumerables cualidades mentales propician que sea un perro muy fácil de educar y adiestrar. Además, responde muy bien a todas las técnicas que incluyen el refuerzo positivo como base. Y es tremendamente fiel y bondadoso con sus familiares.

FOTO: FREEPIK

¿Los perros pueden ver la televisión?

Los perros son capaces de ver la televisión casi como los humanos, pero no le prestan tanta atención. Para empezar, hay que recordar que los perros no ven en blanco y negro. Ellos también pueden ver el mundo en color, aunque no como nosotros. La gama cromática de los perros es más reducida, solo pueden ver el azul y el amarillo.

A pesar de lo anterior, sí pueden reconocer las imágenes en pantalla, incluso son capaces de distinguir animales que no han visto nunca en la vida real. Y también, reconocen los sonidos, los ladridos, todo lo que pueda emitir la televisión.

Los ojos de los perros captan las imágenes con más rapidez que los de los humanos, por eso para ellos las televisiones antiguas no serían atractivas para ellos, pues estarían viendo una película a saltitos, debido a que mostraban menos fotogramas por segundo.

¿Qué les gusta ver a los perros en televisión?

Mirar a otros perros en pantalla.

Escuchar un ladrido.

Escuchar a un perro quejándose o molesto.

Gente dando comentarios positivos o alegres.

Juguetes que rechinan o silban.

Si a tu perro le gusta ver la televisión como al pastor belga del video, ahora ya sabes que no se debe a que le guste un programa en específico, sino a que le llaman la atención las imágenes y los sonidos.

LLEGÓ EL TRÁILER DE SEXO, PUDOR Y LÁGRIMAS 2, AQUÍ TODO SOBRE SU ESTRENO

(Lérida Cabello)