Desde sus trincheras estas mujeres activistas, científicas y escritoras hicieron historia por su lucha en favor de los animales, protegiendo a los chimpancés, exponiendo la crueldad en sistemas intensivos de producción, mostrando que tienen sentimientos y rechazando los experimentos con animales vivos.

Todas estas mujeres tienen algo en común: su amor por los animales, que las ha llevado a luchar por ellos y a defender sus derechos, pues gracias a ellas han tenido voz, de ahí la importancia de reconocerlas este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que se celebra desde 1975, fecha en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo hizo oficial.

MUJERES ACTIVISTAS QUE HICIERON HISTORIA POR SU LUCHA EN FAVOR DE LOS ANIMALES

JANE GOODALL, PRIMATÓLOGA

Su amor por los animales la inspiró a fundar el Instituto Jane Goodall, que protege a los chimpancés y sus hábitats desde 1977. Es considerada la primera especialista en chimpancés, conocida por su estudio de 45 años acerca de la interacción social entre esos primates en Tanzania.

Sigue siendo una de las activistas de la causa animal más conocidas, que continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. Desde 2002 es Embajadora de la Paz de las Naciones Unidas.

Lo mínimo que puedo hacer es hablar por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos

RUTH HARRISON, ESCRITORA

Fue una de las primeras personas en exponer la crueldad en sistemas intensivos de producción. En los años 60, cuestionó la manera en que la industria alimentaria trataba a los animales, en su libro "Máquinas animales".

Su obra motivó la creación del movimiento bienestarista, y de las llamadas cinco libertades, que establecen derechos básicos de los animales como el acceso al agua y al alimento. Su libro también inspiró el best-seller "Liberación animal", escrito por Peter Singer.

Si una persona maltrata a un animal, es crueldad. Pero si muchas personas lo hacen más aún con fines comerciales se tolera

MARIAN DAWKINS, INVESTIGADORA

Gracias a los análisis de comportamiento y estudios científicos llevados a cabo por investigadores como Marian Dawkins, hoy la conciencia de los animales es un hecho más aceptado. El reconocimiento científico de que los animales también sienten es esencial para defender su bienestar y luchar por sus derechos.

Dawkins estudió el comportamiento de gallinas confinadas en sistemas intensivos de producción, y fue una de las primeras en asociar un patrón de estrés a la falta de espacio.

Sin hablar a medias: el bienestar animal involucra los sentimientos subjetivos de los animales

LIZZY LIND AF HAGEBY, ACTIVISTA

En 1902, la sueca Lizzy Lind af Hageby ingresó a la Escuela de Medicina de Londres, y expuso la crueldad con que los animales eran utilizados en las aulas para su estudio.

En la publicación "Los desastres de la ciencia", ella y una amiga describen experimentos crueles de los que fueron testigos como la disección de un cachorro vivo, sin anestesia. La obra causó tal polémica que dio lugar a una serie de protestas, al grado que llevaron a juicio a uno de los profesores involucrados.

En 1906, Linda af Hageby fundó la Sociedad de Defensa de los Animales y Anti-Vivisección; después asumió el santuario de animales Ferne House.

Por principio, me opongo a todos los experimentos con animales vivos

JO-ANNE MCARTHUR Y KERI CRONIN, FOTOPERIODISTA E INVESTIGADORA

Ellas crearon el Unbound Project, una iniciativa que reúne y divulga el trabajo de mujeres activistas alrededor del mundo, que tienen un denominador común: dedican su vida a mejorar la de los animales.

El objetivo es mover a las personas para que también hagan la diferencia para los animales

BRIGITTE BARDOT

La famosa actriz francesa toda la vida se ha preocupado por el bienestar de los animales. En 1986 creó una fundación para protegerlos, que sigue funcionando en la actualidad, ayudando a muchos perros y gatos a ser adoptados todos los años.

Bardot también lucha por proteger a las focas en Canadá, a los perros callejeros, a los delfines y a los animales en el matadero.

Deseo que los animales tengan más derechos y sean mejores tratados

LAS BLACK MAMBAS

Esta unidad femenina lucha contra la caza furtiva en Sudáfrica, de donde son originarias las mujeres que la integran. Tras un exhaustivo entrenamiento que incluye ejercicio físico, tácticas de vigilancia y supervivencia, estas mujeres defienden a los rinocerontes y a los elefantes de las reservas sudafricanas.

Contra todos los prejuicios y enfrentando verdaderos peligros, las Black Mambas le han dado a Sudáfrica una esperanza para el futuro de su incomparable fauna.

Lo que hacemos es importante e increíble. Dicen que es trabajo de hombres, pero somos nosotras las que lo hacemos

EVANNA LYNCH

La joven actriz es conocida por su papel como Luna Lovegood en "Harry Potter", así como por ser una activista en favor de los derechos de los animales. Ha actuado en contra del consumo de perros y gatos en Asia, participó en un documental para informar sobre las crueldades de la industria láctea y forma parte de una asociación para proteger a los elefantes asiáticos.

Matar y comer animales es una traición a nuestra propia humanidad, matar a un inocente va en contra de nuestra naturaleza

RACHEL HOGAN, BIÓLOGA

Esta bióloga británica que llegó a África en 2001 para ayudar a los primates como voluntaria por tres meses, sigue en Camerún y se ha convertido en la directora de la ONG Ape Action África, siendo retratada su historia en We Animals, el libro donde se documenta la situación de los animales en el entorno humano.

ELLEN DEGENERES

Es copropietaria de una marca de comida ecológica para mascotas y ha promovido la donación de un millón de comidas para los refugios de perros y gatos. Recientemente fue premiada por su activismo animalista y ha participado en la campaña de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para la erradicación de la matanza de focas en Canadá.

Personalmente elegí volverme vegana porque me eduqué sobre la agricultura industrial y la crueldad hacia los animales, y de repente me di cuenta de que lo que estaba en mi plato eran seres vivos, con sentimientos. Y simplemente no podía desconectarme de eso por más tiempo

Estas son algunas de las mujeres activistas que hicieron historia por su lucha en favor de los animales, pues estuvieron y están seguras de que los animales sienten, sufren y merecen una oportunidad de vida para que sean felices.

