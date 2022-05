Una mujer de Virginia se dio cuenta que recogió al perro equivocado, hasta que el lomito empezó a mirarla feo, después de ir por él a la estética canina.

"Fui a recoger a mi cachorro, entré y la señora del mostrador dijo: ´Oh, ¿estás aquí por Bentley?´. Dije, ´no, estoy aquí por Lucky. Mientras ella se alejaba para buscar al perro, yo estaba lidiando con el recibo. Miro hacia arriba, y hay un perro frente a mí. No tuve la oportunidad de verlo bien, todo lo que vi fue blanco", narró Tykesha Cherry.

FOTO: FB TYKESHA CHERRY

MUJER SE DA CUENTA QUE RECOGIÓ AL PERRO EQUIVOCADO PORQUE LA MIRA FEO

Tykesha tomó una foto de "su perro", Lucky, de 10 meses, en su carro justo después de que salió de la estética canina, donde se le ve cara de pocos amigos al lomito, pues seguramente se dio cuenta de que esa mujer no era su dueña.

De hecho, la mujer tuvo que hacerle una videollamada a su novio para tratar de averiguar por qué su caniche maltés se veía tan enojado y no era nada cariñoso con ella, pero se dieron cuenta de que algo andaba mal, hasta que lo llamaron por su nombre y no obtuvieron respuesta.

"Para asegurarme, llamé por video a mi novio, Quinn, y le mostré el perro. Él dijo ´uh, se ve diferente´. Le dije a Quinn que estaba a punto de empezar a conducir y me dijo ´no lo hagas´. Estoy empezando a pensar que no es Lucky".

FOTO: FB TYKESHA CHERRY

SUS PATAS Y OREJAS DELATARON AL PERRO IMPOSTOR

También lo observaron detenidamente y notaron diferencias en el patrón de su pelaje y que sus patas rosadas que siempre están suaves estaban secas, descubriendo que no se trataba de su adorable perrito.

"Estaba mirando sus patas y sus orejas. Me di cuenta de que Lucky no tenía esa cosa rara alrededor de los ojos. Fue entonces cuando supe que este no era mi perro", comentó Cherry.

FOTO. PINTEREST

LA MUJER SINTIÓ ALIVIO CUANDO RECUPERÓ A SU PERRO

La mujer regresó a la estética canina para regresar al perro impostor, fue hasta entonces que los empleados se dieron cuenta que habían entregado a Bentley y no a Lucky.

"Salté directamente del auto y corrí de inmediato. Era la misma mujer que estaba en la puerta y dijo: ´¡Hola, Bentley!´. Yo estaba como ´este no es mi perro, ¿dónde está mi perro? ¿Dónde está mi cachorro? Estaban en shock, todos estaban en shock. Entiendo la confusión, ambos son blancos, pero pensé que tendrían etiquetas en la parte posterior o algo así. Definitivamente me sentí aliviada cuando me reuní con Lucky", concluyó la mujer.

(Lérida Cabello)