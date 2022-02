Mujer corretea a su perro que le robó una oreja cruda de cerdo para su pozole

Todo por querer jugar con su perro, haciéndole creer que le iba a dar una oreja cruda de cerdo, terminó quedándose sin la carne para su pozole, pues el lomito resultó más listo que ella, y se la arrebató de las manos, corriendo sin parar, hasta que logró comérsela.

En el video, que se volvió viral en TikTok, se observa a la mujer en la cocina frente a la estufa levantando la oreja cruda de cerdo en la mano, haciéndole la finta al perro de que se le va a dar, por lo que el lomito se levantó en dos patas para intentar atrapar el suculento manjar y hasta comienza a brincar, moviendo su rabito de felicidad.

Al ritmo de la canción "Un velero llamado libertad", de José Luis Perales, la mujer traviesa con una sonrisa en el rostro siguió jugando con el perro, levantando más arriba la mano, pues pensaba que el peludo no podría alcanzarla.

Mujer corretea a su perro que le robó una oreja cruda de cerdo del pozole

El can estaba concentrado en su objetivo: la oreja cruda del cerdo, que aprovecho el mínimo descuido de su dueña para arrebatársela con el hocico, emprendiendo la huida, por lo que la mujer quedó sorprendida, pegando de gritos, pero corrió detrás de él para recuperar parte de la carne para su pozole.

"Y se marchó con su oreja de chanchito", escribió la usuaria de TikTok.

Acto seguido, el lomito empezó a correr en círculos, mientras su dueña lo perseguía, y cuando estaba a punto de alcanzarlo, éste logró salir por la puerta de la cocina hacia el patio, donde se comió su premio, pero era tan grande la oreja de cerdo, que terminó empachado.

"Hola, soy Coco. Sigo empachado", escribió su dueña.

¿CÓMO DECIRLE A TU GATO QUE LO AMAS DE OCHO FORMAS DISTINTAS?

Así que ya lo sabes, si quieres jugarle una broma a tu perro piénsalo dos veces, porque puede ser más rápido que tu y ganarte con la comida, como le ocurrió a esta mujer que se quedó sin la oreja de cerdo para su pozole.

¿Los perros pueden comer orejas de cerdo?

Una oreja de cerdo puede ser un delicioso manjar para tu perro, pero es importante ser consciente de los problemas que pueden surgir por el consumo de este alimento, ya que pueden provocar asfixia, obstrucción del sistema digestivo e infección bacteriana (salmonella) en los perros.

Las orejas de cerdo no son los bocadillos más saludables para tu perro. El contenido de grasa es muy alto y no se les debe dar a perros con problemas de peso o de páncreas. La moderación es importante cuando lo premies con una oreja de cerdo, debido a que su ingesta excesiva puede causar malestar estomacal y heces blandas en tu can.

Si decides darle orejas de cerdo a tu perro, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda a los dueños lavarse las manos con jabón después de manipular los bocadillos o cualquier producto a base de carne. También es importante mantener las orejas de cerdo alejadas de las áreas en donde se preparan los alimentos.

FOTO: CAPTURA TIKTOK @liligomez1996

CAIFANES ALZA LA VOZ EN SI CONCIERTO Y CONDENA EL ASESINATO DE PERIODISTAS

(Lérida Cabello)