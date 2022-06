El perro más grande del mundo, de acuerdo con el Libro Guinness de los Récords, tiene un nuevo dueño: Zeus, un gran danés de tan solo dos años de edad.

¿Quién es Zeus?

Zeus vive con una pequeña familia del condado de Bedford, y según sus dueños, el can lleva una vida tranquila a pesar de su gran tamaño: juega con los hijos de la familia, da cortos paseos y disfruta echarse en el sillón, del que ocupa una gran parte de su espacio. También dijeron que toma agua directamente del fregadero de la cocina y come 12 tazas de croquetas especiales al día que suele acompañar por huevos fritos y palitos de carne. Cuando no es hora de alimentarse, Zeus consume cubitos de hielo como snack.

¿Cuánto mide?

En una entrevista al sitio de los Récords Guinness, la cuidadora de Zeus contó: "Ha sido un perro inmenso desde que lo tenemos, incluso cuando era un cachorro tenía unas patas enormes".

El gran danés americano tiene dos años, vive en Bedford, Texas, y con sus 1,046 metros de altura fue nombrado por la organización Guinness como el perro vivo más alto del mundo.

"Todo el mundo lo conoce y los vendedores lo conocen. Se le dan regalos extra y se le presta mucha atención".

Los daneses: los perros más grandes del mundo

Zeus no es el primer perro de esta raza en ganar este premio, desafortunadamente, los grandes daneses también comparten predisposición a enfermedades que reducen su esperanza de vida a solo 8 años en promedio.

Tan solo el antecesor de la lista, también fue un gran danés de nombre Zeus que medía 111.76 centímetros. Freddy, el antecesor directo del actual Zeus, fue otro gran danés de más de 1 metro de altura.

