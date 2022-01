¡Luces, cámara, acción! Abren el primer cine miniatura para perros

Los lomitos ya podrán vivir la experiencia de disfrutar de historias protagonizadas por canes, con el primer cine miniatura para perros en Manchester (Inglaterra), que cuenta con cómodas instalaciones para recibirlos junto con sus dueños.

El cine miniatura para perros, está situado en Ducie Street Warehouse y cuenta con 36 plazas, es el primero en su tipo en Reino Unido. Todos los lunes por la noche proyectarán películas protagonizadas por perros como: “Bolt”, “La dama y el vagabundo” y “Homeward Bound”, las cuales tendrán niveles de sonido más bajos y están más iluminadas tomando en cuenta la sensibilidad auditiva de los canes.

La entrada al cine es de 5 libras (138 pesos), incluye golosinas. El lugar dispone de todas las comodidades para que los lomitos y sus dueños disfruten de las películas de principio a fin. Al salir de la función, los caninos podrán recorrer el local y acompañar a sus dueños al restaurante, la terraza, el bar, el salón y el hotel con los que cuenta la plaza donde está ubicado el cine miniatura para perros.

En algunos sitios como en Texas se puede ir al cine con perros. Sin embargo, lo novedoso de este recinto es que es un espacio dedicado especialmente para los lomitos, incluso, las salas están adaptadas al tamaño de los peluditos.

¿Qué les gusta ver a los perros en la pantalla?

En la University of Central Lancashire, investigadores realizaron una serie de experimentos con perros para ver qué les gusta ver en la pantalla. Descubriendo que igual que los humanos, los canes tienen preferencias a la hora de ver una pantalla encendida. No tan específicas como nosotros, pues ellos no eligen su programa favorito o un género de películas.

Elementos favoritos de los perros a la hora de ver una pantalla:

Mirar a otros perros en la pantalla

Escuchar un ladrido

Escuchar a un perro quejándose o molesto

Gente dando comentarios positivos o alegres (no necesariamente un perro)

Juguetes que rechinan o silban

¿Qué es lo que el perro puede ver en una pantalla?

El perro no ve como lo hace un humano, debido a que tienen visión bicromática; esto quiere decir, que mira las cosas bajo dos espectros de luz. Se favorecen los colores amarillo y azul. Estos tonos son preferentemente los que atraen a tu perro a una televisión. También al tener ojos más sensibles están más propensos a ver el movimiento y sentirse atraídos por él, gracias a las nuevas tecnologías en pantallas de alta resolución pueden ver imágenes nítidas en un movimiento fluido.

