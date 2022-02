¿Los perros pueden enamorarse como los humanos? ¡Descúbrelo!               

Aunque los perros no puedan expresar con palabras el amor, eso no significan que no lo sientan, lo demuestran con su comportamiento, así que si ves que tu perro no se le despega o se le acurruca a otros canes, es posible que estén enamorados, ya que pueden formar vínculos intensos y duraderos con otros animales, gracias a la oxitocina, la hormona del amor.

Un estudio de la Universidad de Tokio encontró que los cerebros de los perros liberan oxitocina durante las interacciones con compañeros humanos y perros. La oxitocina desempeña un papel importante en los lazos sociales tanto para los humanos como para los perros. Gracias a este compuesto se forman y consolidan los vínculos entre padres e hijos, amigos y, los intereses amorosos románticos.

En entrevista con National Geographic, Gregory Berns, neurocientífico, explica que una gran diferencia entre las emociones humanas y las de los perros reside en el lenguaje, debido a que los seres humanos tienen palabras para etiquetar los sentimientos que experimentamos como miedo, tristeza, culpa y amor.

Por lo anterior, el experto utilizó exploraciones de resonancia magnética en los cerebros de los perros cuando recibían estímulos positivos, descubriendo que los canes tienen partes de su cerebro con fines idénticos a los humanos y que, por lo tanto, pueden experimentar sentimientos parecidos a los nuestros.

"Incluso si su lenguaje no es el mismo que el nuestro, los perros comparten alguna versión de nuestras experiencias emocionales", señala el neurocientífico.

El amor y el cerebro de los perros

Gracias a su capacidad cerebral para sentir amor, los perros se buscan unos a otros cuando están separados, ya que se sienten felices cuando se reúnen, se protegen mutuamente, se alimentan entre sí, demostrando que se aman con su comportamiento. Si tu perro decide pasar tiempo contigo, no es solo porque lo alimentas, sino porque realmente le importas.

A diferencia de lo que ocurre en muchas otras especies animales, la evidencia muestra que la mayoría de los perros practican la monogamia, pues para ellos, encontrar el amor tampoco es fácil. Las feromonas determinan la compatibilidad. El sentido del olfato de perro es complejo y le permite procesar toda la información de su entorno, incluidos otros canes.

La química, fundamental para que los perros sientan amor

Tal y como ocurre con los humanos, la química manda y el olor se convierte en un elemento clave en elección de la pareja. Aunque no es muy romántico, en el caso de los perros, si hay un órgano relacionado con el amor es el órgano de Jacobsen, no el corazón.

Ahora ya sabes que los perros se pueden enamorar como los humanos. No solo las personas tienen la capacidad se sentir amor. Las emociones y sentimientos, están presentes también, en los animales, aunque todas las especies sienten de diferente manera que las personas, son capaces de experimentar amor.

