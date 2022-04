"La Choco" y Rafa Sarmiento: su dura batalla familiar contra el autismo

Wasabi es el perro de compañía que asiste a Iñaki, hijo de los conductores de "Ventaneando" y de TNT, Jimena Pérez "La Choco" y Rafael Sarmiento, quien padece autismo, y que ha encontrado en este lomito un apoyo emocional.

En entrevista para YoSoiTú, Jimena habló en el marco del Día Mundial del Autismo, que se celebra el 2 de abril, de cómo le ha ayudado Wasabi a Iñaki, haciéndolo más independiente, gracias al vínculo que se ha creado entre ambos.

Wasabi ha ayudado muchísimo a Iñaki en el sentido de que lo hace estar mucho más al pendiente. Hemos creado este vínculo especial que al principio cuesta un poco de trabajo, porque hay niños con autismo que no aceptan a los perros, que no soportan el pelo, ni la saliva, ni que los chupen, ni que se acerquen, en el caso de Wasabi e Iñaki el clic fue inmediato

Sobre los obstáculos que han tenido que enfrentar al tener un perro de asistencia en la familia, "La Choco", señaló.

"Cuando uno tiene perros de asistencia hay muchos obstáculos a los que uno se enfrenta, hay muchos lugares de todo tipo y en cualquier parte del mundo que no saben que existen leyes que protegen a estos perros, estos perros pueden viajar, en algunos lugares creo que los de apoyo emocional estaban como en veremos, pero los perros de asistencia todos, el tamaño que tengan pueden viajar en los aviones, van en la parte de abajo. Mucha gente pregunta hay que comprarle un boleto aparte no, el viaja con la persona que está asistiendo, en este caso es Iñaki".

Sin embargo, en algunos establecimientos sí se han enfrentado a que no les dan el acceso con el perro de compañía.

"Uno se enfrenta a que en muchos establecimientos la gente que no sabe no los quiere dejar pasar, es muy importante decir que existen leyes, y obviamente no todo el mundo las conocemos, vamos aprendiendo, y los perros de asistencia pueden entrar prácticamente a cualquier lugar, sí hay lugares específicos, pero son muy poquititos en los que no, por ejemplo un cuarto de terapia intensiva, pero fuera de eso pueden entrar a los hospitales, a los colegios, a las tiendas, a los restaurantes, pueden estar en cualquier lugar".

WASABI, FUE ELEGIDO ESPECIALMENTE PARA ACOMPAÑAR A IÑAKI

Wasabi llegó a la vida de los Sarmiento Pérez de una manera muy curiosa, pues nunca habían escuchado hablar de los perros de asistencia.

"No conocíamos ninguna asociación que se dedicara a eso, y fue a través de una asociación de niños con autismo que se llama Autism 4 Good que encabeza Ernesto Larre, que casualmente es mexicano que nos puso en contacto, y entonces empezamos a ver las maravillas que hacen estos perros, y fue así como descubrimos esta cosa maravillosa".

Es importante mencionar que, aunque el perro fue entrenado especialmente para que acompañe a Iñaki no es de la familia, sino de la asociación.

"El perro no es nuestro, al final es importante también saber que le pertenece a la asociación, en este caso a Dog Point que es de donde viene Wasabi, ahí es donde lo entrenan y al final el perro siempre va a formar parte de Dog Point, de hecho, de vez en cuando cada cierto tiempo tiene que regresar para reforzar ciertas cosas en cuanto a entrenamiento. Nosotros lo queremos como si fuera nuestro. Ojalá podamos adoptarlo cuando Wasabi ya esté viejito. Los perros de asistencia trabajan un promedio de 10 años, cuando pase este tiempo podemos ver la opción de que nos lo dejen, pues sería difícil separarnos de él".

CUANDO WASABI USA UN PETO NO PUEDE SER MOLESTADO

El lomito cuenta con dos años de entrenamiento y una disciplina y preparación específica. Cuando trae el peto puesto (el cual tiene escritas las siglas que lo identifican como PSNA "Perro de Servicio a Niño con Autismo") no come, no defeca, ni orina, tampoco corre y va junto al niño y no se separa de él.

"Es muy importante saber que los perros de asistencia cuando uno los ve con el chaleco es que están trabajando, eso quiere decir que la gente no se puede acercar, no pueden acariciarlos, porque están haciendo unas funciones en las que están protegiendo a la persona que acompaña, en este caso puede ser un niño con autismo, o puede ser una persona con discapacidad visual o algún niño que tenga epilepsia, entonces es importantísimo saber que no se les puede interrumpir, porque uno puede estar evitando que el perro haga sus funciones correctamente. Cuando el perro no tiene el peto uno puede acercarse y es una mascota normal".

CAMBIARON DE RESIDENCIA EN BUSCA DE AYUDA

Por la condición de Iñaki, la familia Sarmiento Pérez tuvo que irse a vivir a España, país en el que tuvieron que empezar de cero para iniciar su dura batalla familiar contra el autismo de su hijo el mayor, dejando trabajos, familia, pero el esfuerzo ha valido la pena, gracias a que tienen un gran aliado Wasabi.

Wasabi fue entrenado específicamente para él, nosotros tenemos con Iñaki el tema que de repente no puede estar cerca de los balcones, entonces el perro se entrena para que, si el niño se acerca, el perro ladre o trate de distraerlo. Hay muchos niños con autismo que tienen crisis en las que se pegan, entonces entrenan a los perros para que lo eviten. Son perros que se vuelven parte de tu familia y que crean un vínculo muy especial





¿CÓMO AYUDAN LOS PERROS DE COMPAÑÍA A LOS NIÑOS AUTISTAS EN SU TRATAMIENTO?

De acuerdo con el portal Club Mascotas, los perros de compañía estimulan al niño de forma que se pueda integrar socialmente y sea capaz de desarrollar su autonomía. El can actúa como un motivador y reforzador de la conducta del niño.

Estos perros reciben un entrenamiento específico que los faculta para apoyar al niño y hacer que supere muchas dificultades. Algunos perros le permiten al niño mejorar su autoestima, mientras que otras razas lo ayudan a trabajar en su ansiedad social, evitando que se escapen si se presenta alguna situación. También evitan muchas crisis y, cuando ocurren, las resuelven rápidamente y pueden salir a la calle sin miedo.

Finalmente, "La Choco" comentó qué es lo que Wasabi le ha enseñado a la familia.

"Wasabi llegó a cerrar con broche de oro esta familia. Tener una mascota cambia por completo la dinámica, nos ha hecho más felices, nos ha agrandado el corazón. Cuando Wasabi no está trabajando es una mascota, que forma parte de la familia".

