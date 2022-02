Joven diseca a su perrita chihuahua, pero no quedó como era en vida, por lo que el resultado se hizo viral en TikTok.

Fue a través de su cuenta @yrtzrc donde compartió el caso de su perrita disecada, que no quedó como era en vida. La tiene en su cuarto y no la mueve mucho para no se desgaste, pues con el tiempo ha perdido un poco de pelo.

"No la movemos mucho, está en mi cuarto solamente. Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito", compartió su dueña.

FOTO: CAPTURA TIKTOK @yrtzrc

PERSONAS HUYEN DE UCRANIA CON SUS MASCOTAS PARA PONERLAS A SALVO

Joven diseca a su perrita chihuahua, pero no quedó como era en vida

Como le han hecho muchas preguntas sobre su perrita, decidió compartir su historia en un video, donde muestra el trabajo que hicieron con ella, y reconoció que no quedó como esperaba.

"Mucha gente me dijo que quedó mal, nosotros ya sabemos que no quedó como ella era, o sea quedó muy diferente a como ella era cuando estaba viva, hasta le pintaron las uñas y todo, creo que así se las teníamos pintadas nosotros. Aquí está, si es de verdad, aquí está donde le cosieron para sacar todas sus cosas que tenía adentro; los ojos son canicas, no crean que son sus ojos de verdad", relata la joven en el video.

La historia de la perrita disecada

La perrita chihuahua se llamaba Chispita, murió a los siete años, luego de caerse de un segundo piso, por lo que el papá de la joven cumplió lo que le había prometido un día a la perrita: disecarla si se moría, y lo cumplió.

"Siempre fue una perrita de casa. Me preguntan mucho por qué la disecamos, lo que pasa es que la cuidábamos mucho, mi papá le tenía mucho cariño, se ponía a ver con ella un programa de televisión donde disecaban a las mascotas que se morían, y mi papá siempre la miraba y le decía que cuando falleciera la iba a disecar para tenerla ´inmortalizada´ con nosotros, para que siempre estuviera con nosotros, entonces pasó eso que se cayó del segundo piso, y mi papá mandó a disecarla".

Como era de esperarse, este clip ha causado múltiples reacciones y comentarios, pues mientras a algunos les agradó la idea de que esta joven conservara así a su perrita, otros dijeron que jamás disecarían a su mascota. Lo cierto es que una decisión muy respetable, pues hay personas que aman tanto a sus animales de compañía que disecarlas les parece una buena opción para tenerlas toda su vida a su lado. ¿Tu disecarías a tu mascota?

FOTO: CAPTURA TIKTOK @yrtzrc

¿QUÉ...? MARIANA GARZA ASEGURA QUE DETECTA INFIDELIDADES CON EL OLFATO

(Lérida Cabello)