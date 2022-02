Pitbull le lanza bloque de concreto a un cobrador de una tienda que fue a buscar a su dueño para pedirle el pago de su deuda.

"Eran aproximadamente las 17:00 horas cuando un perro de raza pitbull color café me arrojó un tabique desde el segundo piso de una casa, me abrió la cabeza, pero afortunadamente no pasó a mayores. Quiero que compartan ya que el agresor de esta propiedad no se quiso hacer responsable de lo sucedido, diciéndome simplemente ´F bro´", relató el joven que fue agredido por el lomito.

¡Increíble! Pitbull le lanza bloque de concreto a cobrador de una tienda

El perro estaba en la azotea de la casa, cuando escuchó el timbre y vio al joven afuera de la puerta del domicilio de su dueño, por lo que tomó el bloque de concreto con el hocico, lo centró y se lo lanzó justo en la cabeza, provocándole una herida.

ABUELITA SE REENCUENTRA CON EL PERRO QUE LE REGALÓ SU DIFUNTO ESPOSO

FOTO: FACEBOOK IAN WAYNE

Luego del incidente, Ian Wayne, cobrador de Coppel, posteó en sus redes sociales lo que le había sucedido, acompañando su relato con fotos en las que se podía ver su cabeza herida y sangrando, haciéndose viral en Facebook, por lo increíble del hecho que se registró el pasado 3 de enero en el Estado de México.

El cobrador explicó que apenas tocó el timbre en el domicilio del deudor, un pesado bloque cayó sobre su cabeza, sin que tuviera oportunidad de esquivarlo. Lo único que alcanzó a ver fue al perro que lo observaba desde la azotea de la casa con cara de pocos amigos.

La historia de Ian causó sorpresa y gracia entre los usuarios de redes sociales, unos no la creyeron y otros más dijeron que el animal sufría de maltrato por estar en la azotea, ya que no es un lugar para un animal.

FACEBOOK IAN WAYNE

El pitbull, un perro que ama a su familia

Es una raza de perro que ha sido utilizada para peleas, sin embargo, a pesar de su fama de perro peligroso, es un excelente perro de compañía. Su carácter equilibrado lo hace ideal para la vida familiar, siempre y cuando sea educado de manera correcta desde temprana edad.

El pitbull se mostrará cariñoso y obediente con la familia que lo adopte y en especial con aquel que considere su dueño, por lo que a la hora de adiestrarlo es necesario mantenerse siempre firme, ya que de este modo no mostrará conductas fuera de lugar en un futuro.

Por increíble que parezca esta raza de perro es muy cariñosa y tolerante con los niños, motivo por el cual no presentará ningún problema a la hora de convivir con ellos y compartir sus horas de juego, siempre y cuando se les enseñe a ambas partes a respetarse mutuamente.

FOTO: PIXABAY

El pitbull es un can que tiene a desconfiar de los extraños, sobre todo de los que considera peligrosos, y si no pregúntenle al cobrador de la tienda de abonos chiquitos que fue víctima de uno de ellos, por ir a buscar a su dueño para que pagara su deuda, recibiéndolo con un bloque de concreto en la cabeza.

TIKTOK DESTRONA A FACEBOOK, SE VUELVE MÁS POPULAR ENTRE LOS JÓVENES

(Lérida Cabello)