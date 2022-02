Hombre se negaba a tener un perro, pero termina adorando al pitbull de su hija.

Se trata del padre de una mujer brasileña llamada Flávia Carvalho, quien no quería tener un can en casa, pues aseguraba que no le gustaban, seguramente porque no había convivido con uno, hasta que conoció a este peludo que le cambió la vida y su manera de pensar, adoptándolo como si fuera suyo.

"Me siento absolutamente vencido y derrotado ante la dulzura de este animal", dijo el papá de Flávia.

FOTO: CAPTURA YOUTUBE

LA ESTERILIZACIÓN UN ACTO DE AMOR PARA LOS ANIMALES

Hombre se negaba a tener perro, pero termina adorando al pitbull de su hija

Ante la postura que tenía el hombre sobre los perros, Flávia adoptó a un pitbull sin informarle a su padre, llevándolo a su casa ubicada en la ciudad de Sao Paulo, hecho que no le hizo gracia al hombre, pero el lomito supo ganárselo rápidamente, consiguiendo no solo que lo quisiera, sino que lo adorara por su forma de comportarse.

En un video que se hizo viral se ve al hombre con el perro blanco en su regazo, cantándole tiernas canciones de cuna, con un amor incondicional. Ahora son inseparables y no se despegan ni un solo instante del lomito que le responde con el mismo cariño y docilidad.

Las imágenes dicen más que mil palabras

En el video quedaron plasmadas las tiernas imágenes donde se ve al hombre con los ojos cerrados, concentrado y abrazando con amor al perrito, cantándole dulcemente al oído, y meciéndolo al mismo tiempo como si se tratara de un bebé.

Mientras que al peludo se le ve muy relajado en brazos de su nuevo dueño, entregado totalmente a la placentera experiencia, echado de espaldas con la panza al aire, como si nada le preocupara en la vida, solo sentirse querido.

El video con la frase "Mi padre con el perrito que él no quería" alcanzó en poco menos de una semana más de 100 mil reacciones, 40 mil comentarios y casi 230 mil reproducciones, pues las imágenes enternecieron a los internautas por la relación tan estrecha que se ha establecido entre el hombre y el pitbull, al grado que parecen padre e hijo.

FOTO. CAPTURA YOUTUBE

El pitbull tiene un enorme corazón

A pesar de su aspecto fortachón y fiero en ocasiones, el pitbull tiene un enorme corazón y una gran capacidad de amar que posee de forma innata, por lo que necesita tantos cariños y mimos como cualquier otro perro, y el dará tanto amor como reciba multiplicado por diez, teniendo mucho apego a su dueño.

Son excelentes cuidadores de la manada, grandes protectores de sus crías e incluso de los niños, siempre que estén bien educados (como cualquier raza). De ahí que se refieran al pitbull como "perro niñera", debido al amor y protección que brindan. También es muy sociable, amigable y juguetón.

CONSIENTE A TU FAMILIA CON UNOS MERENGUES Y GAZNATES

(Lérida Cabello)