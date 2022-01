Familia se reencuentra con su perro perdido hace seis años

Familia se reencuentra con su perro que se perdió hace seis años, gracias a que una mujer se encontró al lomito en la calle y al microchip que traía, teniendo esta historia un final feliz.

Dico llevaba perdido seis años, hasta que fue encontrado por Pepa Tenorio, que vive en la provincia de Granada, quien decidió recogerlo para ver si podía dar con el paradero de su dueño, para llevarlo de regreso a casa.

"Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado", escribió Pepa en su cuenta de Instagram.

Pepa cuenta que iba por la carretera cuando se encontró con Dico y sin pensarlo dos veces se detuvo para ver cómo lo podía ayudar.

"Íbamos por la carretera y nos hemos encontrado con este grandulón. Como tengo lector de microchip, se lo he pasado y tiene chip. He llamado a la veterinaria y lleva perdido desde 2015".

Así una vez que los veterinarios revisaron al perro se pusieron en contacto con el dueño, quien no podía creer que su can había aparecido después de seis años de estar perdido, por lo que el reencuentro entre la familia y su amigo de cuatro patas fue muy emotivo.

"Estaba llorando, llevaban años buscándolo, era de su padre que falleció buscando a su perro. Estoy súper emocionada. Ponerles microchips a los perros, por favor", dijo Pepa.

Por todo lo que ha pasado, Dico luce muy delgado, parece mayor y tiene heridas por todo el cuerpo.

"Mucha gente comenta que es viejito y que no se le ve mal, aclaro, es joven, tiene ocho años, pero el lamentable estado en el que ha aparecido lo hace parecer mayor, por otra parte, está muy muy delgado, en los huesos y tiene heridas por todo el cuerpo", concluyó Pepa.

Afortunadamente, Dico ya está con su familia después de seis años, atiende a su voz y sabe que está a salvo, pues está de regreso en su casa.

¿Cuánto tiempo puede recordar un perro a una persona?

Un perro puede recordar a una persona toda la vida. Las asociaciones que se llevan a cabo en su cerebro y que se relacionan con lo que esa persona le hacía sentir, con sus gestos y movimientos, con su mirada, su voz y su olor, es un recuerdo que permanece siempre en la mascota.

La capacidad de memorización de los perros depende mucho más del olfato que de la vista, ya que cuentan con unos 100 millones de receptores olfativos en la cavidad nasal, por lo que pueden oler de 10 mil a 100 mil veces mejor que nosotros, así que reconocen mejor a sus dueños con el olfato.

Aun cuando hayan pasado años sin que la veas, esta te reconocería desde lejos y te recibiría de nuevo como hubieras vuelto a casa del trabajo. Como en el caso de Dico que reconoció a su familia luego de seis años de estar perdido.

