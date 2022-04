A través de TikTok se volvió viral la divertida escena protagonizada por un perrito que recibió de regalo una corbata por parte de su dueña, quien al verse con su nueva prenda de vestir no pudo quitar los ojos del espejo al ver cómo lucía.

En las imágenes compartidas en la cuenta @maf.vega se ve el preciso momento en que el lomito luce su pequeña corbata, y aprovecha para verse en el espejo en varias ocasiones, pues no puede creer lo guapo que se ve, solo le faltó decir: "Espejito, espejito, ¿quién es el perro más guapo de este mundo?".

Por lo anterior, su dueña aprovechó la tierna imagen para grabarlo y compartirla en redes sociales, pues fue muy curioso ver cómo se quedó sentado frente al espejo con una cara de satisfacción al ver cómo lucía con su corbata.

FOTO: TOMADA DE TIKTOK @maf.vega

Algunos de los comentarios que generó el video del perrito que no puede dejar de verse en el espejo fueron: "Se ve tierno", "Perrito: No cabe duda... el que es guapo es guapo", "Que ternurita", "Qué precioso... tan presumido...el sabe lo hermoso que se ve", "Se ve guapo... presumido y la corbata lindo caballero", "Le da clase!! Quedó tan lindo", "Vanidosito hermoso", "Hermoso el caballero".

El video que se hizo viral fue titulado como "Terrrrrnuraaaa" y ya cuenta con más de 800 mil visualizaciones por lo tierno.

¿LOS PERROS PUEDEN VERSE EN EL ESPEJO?

La respuesta es que los perros se ven en el espejo, pero no se reconocen a ellos mismos. Esto pasa por dos motivos, uno es que los perros carecen de autoconciencia. Esto quiere decir que no tienen conciencia de sí mismos, igual que pasa con un bebé, que se mira al espejo y cree que es otro bebé.

Cuando un perro ladra e intenta interactuar con su propio reflejo está intentando relacionarse con ese "otro" perro que está percibiendo en el reflejo. Por otro lado, el segundo motivo es que la vista no es el principal ni mejor sentido de los perros, ya que ellos reconocen de manera más efectiva a los otros y a ellos mismo por el olfato.

Así que cuando un lomito intenta interactuar con ese "perro del espejo" descubre que no huele, pierde el interés y se marcha. Estas son las razones por las que un can puede verse en el espejo, pero no reconocerse a sí mismo.

FOTO: TOMADA DE TIKTOK @maf.vega

(Lérida Cabello)