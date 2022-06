Lo de hoy en día es presumir a tus peludos en redes sociales, así como lo hace J Balvin con sus perritos Enzo y Felicidad, quienes se han vuelto famosos entre los seguidores del cantante.

En esta ocasión el reguetonero les envió un conmovedor mensaje a sus perritos, pues los considera sus "amigos incondicionales".

Además, que reconoció que sus presencias le hacen bien.

El cantante colombiano publicó un video donde sale jugando con Enzo, incluso, mostró que ya lo está entrenado para que le dé la patita.

"Y lo más bonito es el mensaje que dan los animales, que son incondicionales", son las palabras que dice en el video. "No importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si te sientes feo o si no te sientes feo. No importa cómo te vea la gente por fuera, como ellos te ven por dentro te hacen sentir bien", agregó. ENZO CON INSTAGRAM Tanto es el amor que J Balvin les tienes a sus perros que Enzo, el Akita, tiene su propio Instagram en donde lo encuentras como "Meandenzo" y ahí presume cómo son días como el consentido de su papá humano. Por otro lado, Felicidad, es una perrita de raza Golden Retriever a quien adoptó durante la cuarentena del 2020. Hay que, recordar que de igual forma el artista se ha sido criticado por pintarle la cola de colores a Enzo, en su defensa declaró que la pintura era vegana.