"Corchito", el perro que acompaña a los clientes que van solos a un bar

"Corchito", es un perro mestizo que acompaña a los clientes que van solos a un bar para que le platiquen de sus problemas, se desahoguen, y aunque no los puede aconsejar, su compañía es más que suficiente para sentirse aliviados.

"Vive en el establecimiento, pero cuando ve a un cliente solo, se sienta junto a él para hacerle compañía, le encanta, no sé por qué. También se sienta muchas veces en grupo, porque ya lo conocen y lo llaman, o con la gente que va exclusivamente a verlo a él", relató Camila Galland, dueña del bar, en Buenos Aires, Argentina.

"Corchito" se sienta en la silla, siempre quietito, calladito y mira a los clientes pareciera que tiene una misión, cuando ve a una persona sola, automáticamente se sienta, pero no lo hace con todos, sino con unos cuantos.

"Parece que sabe, porque hay gente que no le gustan los animales, y mientras lo respeten y no lo lastimen es aceptable. Pero él no va a los lugares donde no lo quieren. La gente va y habla con él como si fuera su compañero. Le preguntan cómo está, le cuentan cosas, y el perro los mira con atención".

La historia de "Corchito"

"Corchito" vivía con una familia que se mudó y lo dejó en la calle, y él empezó a vagar de un lado a otro. No vivía cerca del bar, pero empezó a buscar refugio, y encontró que éste era el lugar ideal, por lo que vive ahí, desde hace cuatro años. Desde entonces, cuando el perrito ve a un cliente solo, se sienta junto a él para hacerle compañía.

"Es un perro mestizo, mediano o chico, color arena y tiene un carisma terrible, evidentemente. Y todo esto fue una sorpresa enorme para nosotros: Corchito es más que normal, pero parece que sorprendió a todos", expresó Camila.

"Somos un lugar apto para mascotas"

"Corchito" no vive solo en el bar, suele estar acompañado de Manuel y Puccini, otros dos perritos que también fueron abandonados.

En ese sentido, para que los clientes no se molesten con la presencia de los animales, la dueña del bar puso un letrero en la entrada donde advierte esta situación.

"No se molesten por la cantidad de perros callejeros que pueda haber en el interior del restaurante. Somos un lugar apto para mascotas y damos agua, comida y mucho amor a estos dulces ángeles. Lo siento si es difícil, pero no están haciendo nada malo, solo vienen a buscar comida o refugio".

Los perritos callejeros son mantenidos gracias a las donaciones de la gente, a un subsidio que les otorgó el municipio y algunos laboratorios que les dan las vacunas.

Por su peculiar manera de ser, "Corchito" se ha hecho viral en redes sociales por su labor en el bar Dickens, ubicado en Chivilcoy, una ciudad al norte de Buenos Aires, Argentina.

"Gracias a todas las personas que demostraron tanto cariño e interés por ´Corchito´ y su historia. Gracias por entender que todos los seres vivos merecen respecto. Muchas personas se acercaron a conocerlo y saludarlo", se lee en una publicación de Facebook de Dickens Café.

(Lérida Cabello)