Pareciera que los gatos son huraños y prefieren estar solos, pero no es así son sociables y les gusta pasar tiempo con sus dueños, por eso aprovecha que el 20 de febrero es el Día Mundial del Gato para demostrarle a tu michi cuánto lo amas.

De acuerdo con el INEGI, hay 80 millones de mascotas en nuestro país, de los cuales 16.2 millones son gatos, los cuales han cobrado gran relevancia entre las familias mexicanas.

FOTO: FREEPIK

La doctora Claudia Edwards, etóloga y directora de programas de Humane Society International México (HSI/México) comparte con YoSoiTú, ocho formas distintas de decirle a tu gato cuánto lo amas.

"El amor se presenta de diferentes maneras y ´colores´, no siempre es como lo esperamos, pero siempre es grato tener uno. Si eres de los que comparte su vida con un minino, considérate muy afortunado y amado. El gato es uno de los animales de compañía que nos demuestra su amor de diversas formas, aunque no lo creas", señaló la doctora Edwards, quien a continuación nos dice ocho formas distintas de demostrarle a tu gato cuánto lo amas.

FOTO: FREEPIK

¿Cómo decirle a tu gato que lo amas de ocho formas distintas?

1. Abrázalo: cuando tu gato quiera pasar tiempo contigo, aprovecha ese momento para tomarlo entre tus brazos y demostrarle con caricias ese amor que sientes por él.

2. Cepíllalo: cepíllalo al menos dos veces por semana, eso le ayudará a tener un pelo suave y brilloso, le removerá el pelo muerto y disminuirá el problema de las bolas de pelo.

3. Aliméntalo adecuadamente: ofrécele desde pequeño una alimentación completa y balanceada, así evitarás enfermedades cuando sea adulto. Recuerda que debe ser la indicada para cada etapa. No olvides brindarle todos los días agua limpia y fresca.

FOTO: FREEPIK

4. Comunícate con él: ellos hacen más de 100 sonidos para comunicarse con nosotros, seguro conoces muchos de sus maullidos, aullidos, ronroneos o gemidos. Responde cuando te pida comida, cuando quiere que lo acaricies, lo mimes o lo dejes solo.

5. Juega con él: pasar tiempo con tu gatito no solo permitirá fortalecer su vínculo, también lo mantendrá en forma. El juego lo tendrá ocupado y sin estrés. Ofrécele juguetes divertidos e interactivos, diviértanse juntos.

FOTO: FREEPIK

6. Respétalo: recuerda que a los gatos les gustar estar cerca de sus dueños porque son sociables y curiosos, pero también les gusta estar solos. Asegúrate de que tenga espacios que le permitan estar a solas con una cama confortable donde duerma tranquilamente.

7. Toma terapia con él: los gatos son los mejores terapeutas. Permite que su ronroneo te tranquilice en caso de estrés o ansiedad. Y si de paso puedes, duerme un rato con él, recuerda que ellos pasan el 60% de su tiempo recuperando energía, "acurrúcate" a su lado.

8. Llévalo al veterinario: una manera de demostrarle a tu gato cuánto lo quieres, es ayudándolo a estar sano y fuerte, las revisiones periódicas al médico y esterilizarlo son grandes muestras de amor.

FOTO: FREEPIK

Ahora que, si tu gato no soporta las muestras de cariño, debes entender que no disfruta del contacto físico, pero eso no quiere decir que no te quiera.

Consiente a tu gato en su día

Actualmente existen diferentes opciones que te permiten estar al pendiente del estado físico y emocional de tu michi, un hotel francés del Paseo de la Reforma, te invita a que celebres el Día del Gato brindándole una cómoda y lujosa cama, hermosos platos para su comida o agua, galletas de atún en forma de pescado y un menú especial para tu felino de In Room Dinning que podrás solicitar de 11 a 23:00 horas.

Consiente a tu gato este y todos los días que quieras, con el exclusivo servicio para mascotas con el que cuenta Softel Mexico City Reforma para que salgan de la rutina y disfruten de las mejores vistas panorámicas de la Ciudad de México que ofrecen cada una de las habitaciones y suites.

FOTO: YOUTUBE

