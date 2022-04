Alain Delon y su amor incondicional por los animales

Desde su infancia, el actor francés Alain Delon mostró su amor incondicional por los animales. Cuando era joven, se vestía con una chaqueta militar, que le servía para calentar a todos los cachorros, que en encontraba a su paso. Tiene cinco refugios para perros y gatos callejeros, pues para él los perros son la mitad de su vida.

Mis perros me aman sin importar quién soy, lo que hago. Es un amor incondicional, el amor sin pensar, completo y verdadero amor. Un perro es el único ser vivo del que puedo estar seguro que no me abandona ni me traiciona

SE OCUPA DE LOS PERROS Y GATOS

Delon es miembro de la Sociedad para la Protección de los Animales. Colabora con Brigitte Bardot, a quien lo une una gran amistad y el amor por los animales. En 2012, ambos artistas pidieron al alcalde de Járkov, ciudad de este de Ucrania, que detuviera el exterminio de perros vagabundos antes del torneo deportivo que se iba a disputar.

"Siempre me conmueven los perros que están al lado de los vagabundos en la calle. No les importa que su jefe es un vago. Aman al hombre como a un padre, así como el labrador de Mitterrand ama a su amo, sin saber que él era el presidente del país".

Alan lleva varios años viviendo en Suiza, donde se ocupa de perros y gatos. Un día, al saber que unos sádicos en los Pirineos rociaron con gasolina y prendieron fuego a un perro, envió a su veterinario allá e incluso consiguió que enjuiciaran a los sádicos, consiguiendo que por primera vez un juez ordenara que la víctima de un perro llamado Mambo estuviera presente en la sala.

Delon tiene cinco refugios para perros y gatos callejeros y está implicado en numerosas causas en defensa de los derechos de los animales.

"En mi casa siempre hay muchos perros, los perros me recuerdan a los niños, a los cuales la vida les dio un total de tan solo diez a 14 años de edad", explica el veterano actor.

AMOR INCONDICIONAL POR LOS ANIMALES

En su casa viven ocho perros, pero en el cementerio de sus canes anteriores tiene 45. En el centro hay una capilla que él construyó. Por tal motivo, después de numerosas peticiones y trámites, el actor obtuvo el permiso oficial de ser enterrado ahí cuando llegue el día.

Es tanto el amor que le tiene a los animales, que siempre ha estado dispuesto a recurrir a todos los medios para protegerlos. De hecho, una vez mandó un helicóptero para rescatar a una gata, a la que alguien le arrancó una patita, amarrándola a un auto. La gata de tres patas, al igual que un conejo de también de tres patas viven en su casa.

Su primera mascota fue una hembra de dóberman llamada Gala.

"Una vez le grité e incluso golpeé el trasero. Ella se sentó y me miró. Vi que estaba llorando. Desde entonces lo comprendí todo y ahora mis perros siempre están sonriendo".

CUANDO MUERA PEDIRÁ QUE SACRIFIQUEN A SU PERRO, QUE QUIERE "COMO A UN HIJO"

El actor francés dijo en una entrevista publicada por la revista París Match que no dejará a su perro solo, pues ama a su pastor belga Loubo "como a un hijo" y asegura que, si él muere antes que el animal, le pedirá al veterinario que lo sacrifique para que se vayan juntos, porque no podría vivir sin él.

Los gatos y los perros son a menudo más inteligentes y comprensivos que los humanos. Tengo un perro que lo sabe todo. No sé si entiende francés, pero entiende todo lo que le digo. Es atento. No podría vivir sin él

En 1962 le hizo un homenaje a sus amores perros en la película "Le chien" (El perro) donde compartía el rol protagónico con un ovejero alemán llamado Rex.

SUS HIJOS DICEN QUE QUIERE MÁS A SUS ANIMALES QUE A ELLOS

Una de las pasiones más desconocidas del actor es su amor por los animales, especialmente por los perros, pero también por los gatos, de ahí que sus hijos varones le han acusado de mostrar bastante más amor y compasión por los animales que por ellos. De hecho, su hijo menor, lo acusó de haberlo encerrado en una perrera junto a sus animales para "endurecer" su carácter, algo que el actor no ha negado.

ALAIN DELON SE SOMETERÁ A LA EUTANASIA

Como lo informó YoSoiTú hace unos días, el actor Alain Delon se someterá a la eutanasia, porque desea morir en paz.

El actor francés sufrió un doble derrame cerebral en 2019, por lo que le pidió ayuda a su hijo para someterse al suicidio asistido. Pero éste dijo que no podía hacerlo, así que será su hija Anoucha quien lo ayude con los trámites. Actualmente, el estado de salud del actor es delicado.

Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales

SE DESPIDE DE SUS SEGUIDORES CON EMOTIVO MENSAJE

Además de despedirse de sus seguidores, aprovechó para agradecer a todos los que lo han apoyado a lo largo de su carrera.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Alain Delon".

