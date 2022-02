¡Adorable! Perrita sorda ladra por primera vez y sorprende a sus dueños, pues desde que la adoptaron ha demostrado que su discapacidad auditiva no ha sido impedimento para que se desarrolle de manera normal.

Reese fue adoptada a principios de enero del 2022 por Samantha y su esposo, quienes ya tenían a Roxanne, una perrita australian cattle, igual que Reese, por lo que estaban seguros de que se llevarían bien.

Cuando adoptaron a Resee su familia no se dio cuenta de que no escuchaba, hasta que se percataron de que no hacía caso cuando le hablaban, por lo que la llevaron al veterinario, quien después de varios estudios les confirmó que perrita era sorda. Sin embargo, eso jamás ha sido impedimento para que la perrita haga sus cosas y se desarrolle de manera normal, incluso se las ingenio para aprender a ladrar.

FOTO: CAPTURA TIKTOK @samanthas.ramos

Un día Reese y Roxanne estaban jugando, cuando de pronto Roxanne le empezó a ladrar a Reese y ésta contestó de inmediato con ladridos que no emitían sonido, solo movía la boca haciendo la misma acción que su hermana perruna, quedando sorprendidos sus dueños con su reacción.

Samantha grabó el momento, pues no daban crédito de que la perrita estaba tratando de hacer lo mismo que la otra perrita, aunque en un principio eran ladridos silenciosos, poco a poco fue emitiendo un poco de chillidos.

"Estamos muy felices de su logro, siempre la apoyamos y premiamos sus avances. Ha demostrado ser linda, educada e independiente, lo cual nos llena de ternura. Seguramente cada día aprenderá más cosas gracias a su hermana mayor", comentó Samantha.

Reese ya tiene su cuenta en Instagram @roxx.and.reese donde sus seguidores pueden ver sus travesuras y avances, con los que ha logrado cautivar a los internautas.

Causas de la sordera en perros

Un perro puede ser sordo debido a un defecto congénito, por una infección crónica en los oídos, por una lesión traumática o por su edad avanzada. La exposición permanente a ruidos muy fuertes y el uso de algunos antibióticos (aminoglucósidos) también pueden provocar sordera.

La causa más frecuente es la congénita y, en la mayoría de los casos, está asociada al color blanco en parte del pelaje. Obviamente hay muchos perros blancos o con manchas blancas que escuchan perfectamente, pero los perros a los que les falta pigmentación en la piel del oído interno son más propensos a la sordera.

Cabe mencionar que no se puede conocer la pigmentación del oído interno a simple vista, pues no depende en absoluto del color de las orejas, ni de ninguna otra parte del cuerpo y se puede encontrar en uno o los dos oídos. Si el perro puede escuchar con un oído, probablemente nunca te des cuenta de que es sordo porque el perro se adapta y vive con normalidad.

FOTO: PIXABAY

(Lérida Cabello)