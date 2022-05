Abuelito se pone cono de la vergüenza para consolar al perrito de su hijo que tuvo una cirugía, haciéndose viral con la tierna imagen de ambos.

"No mi papá usando un cono para que mi perro se sienta menos solo después de su cirugía. Te juro que siempre son los papás que no querían un perro los que más terminan queriéndolos", dice el TikTok.

Como sucede en casi todas las familias, algún miembro no quiere que haya mascotas en la casa, tal y como ocurrió con este abuelito, que al principio no quería a este labrador café, pero ahora lo trata como si fuera su nieto, al grado que se solidarizó con él, usando el cono de la vergüenza, que sirve para que al lomito se le aisle de ciertas partes del cuerpo y no se lama o muerda.

ABUELITO SE PONE CONO DE LA VERGÜENZA PARA CONSOLAR A PERRITO

Alex Morgan, dueño del labrador llamado Ollie y quien es famoso en Reino Unido por hacer videos, captó una escena enternecedora y a la vez graciosa, ya que se ve a su papá y a su perro usando el cono de la vergüenza, debido a que el lomito fue sometido a una operación para quitarle un bulto en el parpado, dándole esa alternativa para hacer más pronta su recuperación.

Fue así como Alex fue a ver a su perrito, pero se encontró con una sorpresa, su padre también estaba usando un cono de la vergüenza para que Ollie no se sintiera excluido o mal. Ambos estaban sentados en un sillón frente a la televisión.

Además de la imagen, lo más gracioso es que según lo que cuenta Morgan en el TikTok que subió es que su padre no quería ningún perro en casa, pero terminó siendo el consentido del abuelito, y el lomito lo sabe por eso le es fiel.

En redes sociales puedes encontrar al canino como @googest.boy.ollie en donde tiene más de tres millones de seguidores y en Facebook casi los 300 mil seguidores.

(Lérida Cabello)