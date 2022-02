Abuelita se reencuentra con el perro que le regaló su difunto esposo, al que tuvo que dejar cuando se mudó a un asilo de ancianos, debido a que ya no podía vivir sola.

Después de que Diana perdiera a su esposo se mudó a un asilo para ancianos dejando a Jack, su perrito y el único recuerdo que le quedaba de su amado esposo, por lo que sus cuidadoras hicieron hasta lo imposible para que la abuelita y su lomito se volvieran a ver.

"Las palabras no pueden explicarlo, no pensé que hubiera alguien que fuera tan generoso de hacer esto por mí. Cambiará tanto mi vida. Él es lo único que me queda de Roy y yo. Es un perro especial. Estaré eternamente agradecida a Sarah. Es como un milagro total. Si me hubieras dicho hace una semana que esto pasaría nunca te hubiera creído. Soy tan afortunada", posteo el asilo de ancianos acerca de lo que expresó la abuelita que se reencontró con su perro.

Diana Darlington, de 82 años tuvo que mudarse de Kent a Cheshire un condado en el noroeste de Inglaterra, debido a que su esposo falleció el año pasado y ya no podía vivir sola, por lo que tuvo que buscar un asilo de ancianos, encontrando uno llamado Redwalls Nursing Home.

Para la abuelita no fue fácil tomar la decisión, pues era dejar toda su vida de recuerdos, pero también despedirse de Jack, un canino mezcla de bichon-lakeland terrier, de diez años, que le regaló su difunto esposo un día especial.

El destino de Jack

Jack se quedó en la casa de un conocido que vive a 200 millas del asilo de ancianos, por lo que era casi imposible que lo volviera a ver tan seguido como antes, hecho que entristeció a la abuelita, debido a que era el único recuerdo vivo que le quedaba de su amado Roy, pero gracias a Claire Dunnet, una de sus cuidadoras pudo reencontrarse con Jack.

Al ver lo feliz que la hizo, su cuidadora le contó a su hermana Sarah Roberts sobre la situación del perrito y la abuelita, por lo que decidió adoptar a Jack, pues vive a cinco minutos del asilo de ancianos, por lo que ahora Sarah llevará el lomito cada semana a ver a su dueña.

"Mis hijos y yo viajamos a Kent al día siguiente para recoger a Jack y la reunión de hoy fue tan feliz y emocional que sabía que había tomado la decisión correcta", dijo Sarah.

Afortunadamente, Jack y Diana seguirán viéndose, gracias al buen corazón de Claire y su hermana Sarah, quien decidió adoptar a Jack para que estuviera más cerca de su dueña, a quien el lomito se abalanzó en cuanto la vio, llenándola de lengüetazos, besos y abrazos.

(Lérida Cabello)