Los perros son animales muy instintivos que necesitan adaptarse a nuestro entorno, por lo que, si queremos que convivan con nuestra familia, la sociedad y otros canes sin causar problemas, tenemos que educarlos y adiestrarlos de manera adecuada.

Existen diferentes técnicas de adiestramiento canino para conseguir que los lomitos se comporten como queremos. Algunas de estas técnicas pueden ser más o menos recomendables, de acuerdo con el carácter y actitud. Una de ellas es el adiestramiento en positivo.

El adiestramiento en positivo va mucho más allá de dar premios a los perros, es decir, no solo se dan refuerzos positivos. De hecho, incluye numerosas técnicas que han probado su efectividad. A continuación, te decimos 7 tipos de adiestramiento positivo ideales para perros para que los pongas en práctica.

FOTO. FREEPIK

7 tipos de adiestramiento positivo ideales para perros

1. Adiestramiento con clicker

Consiste en lograr que el perro asocie el sonido de un clicker con una recompensa para, después, asociar dicho sonido con la tarea que queremos que realice. Así, conseguiremos que el lomito asocie la tarea con la recompensa, se la demos o no.

2. Extinción

Consiste en no reforzar los comportamientos indeseados. Si tu perro ladra a los vecinos, no debes acariciarlo para calmarlo, porque de esta manera estarás recompensando este comportamiento.

3. Conducta incompatible

Es cuando ordenas al perro que realice un comportamiento para evitar otro que no es deseable. Si quieres evitar que se peleé con otro can, tírale una pelota para que vaya a buscarla.

FOTO: FREEPIK

HOMBRE SE HACE VIRAL POR CONDUCIR UN TAXI PARA PERROS Y GATOS EN LA CDMX

4. Marca de ausencia de refuerzo (MAR)

Si ordenas al perro que haga algo, pero no lo hace, no lo premiamos y le indicamos con un gesto que no vamos a hacerlo. De esta manera sabrá que no habrá recompensa si no hace lo que le decimos.

5. Contracondicionamiento

Se trata de cambiar la emoción que le causa un estímulo. Si les tiene miedo a las bicicletas, hay que darle un premio cuando aparece una de ellas para conseguir que sienta algo agradable cuando las vea.

6. Desensibilización

Esto se refiere a disminuir la intensidad de una emoción. Si tu perro les tiene miedo a otros canes, le condicionaremos para que le den menos miedo.

7. BAT (Behavior Adjustment Trainning)

Consiste en eliminar el estímulo que le despierta miedo o agresividad, como la presencia de otro perro, solo cuando su conducta no es agresiva. Así, el animal comprenderá que estando tranquilo también logrará lo que desea que el otro perro desaparezca.

FOTO: FREEPIK

Como verás la técnica de adiestramiento canino en positivo se basa en premiar al perro cuando realiza un comportamiento que nos gusta. De esta manera, el animal asocia este comportamiento con algo agradable y, por tanto, está deseando repetirlo. Los premios o recompensas empleados son conocidos como refuerzos positivos, que consisten en comida o caricias.

CAPTAN A DEMI LOVATO TRAS SALIR DE REHABILITACIÓN E IMPACTÓ CON SU NUEVO LOOK

(Con información de Experto Animal)

(Lérida Cabello)