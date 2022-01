7 razas de perros que menos ladran, ¡Toma nota!

Los perros de raza pastor tienden a ser los que menos ladran, los terriers son las razas que más tienden a ladrar. Sin embargo, esta tendencia tiene que ver mucho con la raza, pero también con el tamaño.

Las razas de perros más pequeños suelen ser las más humanizadas por sus dueños; situación que no pasa con las razas de tamaño grande. Esto provoca que el perro se sienta poderoso y le ladre prácticamente a cualquier cosa, pero también, la inseguridad de su tamaño los lleva a ladrar para ahuyentar lo que les da miedo.

Una de las causas que pueden motivar los ladridos excesivos es una mala socialización, por lo que los perros con esa característica necesitarán de adiestramiento para que deje de hacerlo en exceso. Hay determinadas razas de perros que apenas ladran, siendo perfectos para una convivencia tranquila con los vecinos. A continuación, te decimos las razas de perros que menos ladran, ¡Toma nota!

FREEPIK

7 razas de perros que menos ladran

1. Basenji

Esta raza de perro africano es conocida precisamente por no ladrar como lo hacen comúnmente los canes, ya su ladrido es muy peculiar, algunas personas lo comparan con el sonido de una risa. Eso sí, que no ladren no significa que sean tranquilos, el basenji es un perro con mucha energía.

FOTO: PINTEREST

2. Bloodhound

Esta raza de origen belga es toda calma y tranquilidad. Estas características, unidas a una gran tolerancia, lo convierten en una buena opción para adoptar, sobre todo, si se tienen niños. Aunque son un tanto obstinados, también son amables y sociables.

FOTO: FACEBOOK

3. Terranova

Es un buen ejemplo de perro grande, tranquilo y poco ladrador. De hecho, es una de las razas conocidas como "perro niñera" por lo dócil que es con los niños. También es conocido por su amor al agua, destacando dentro de los perros de rescate.

FOTO: PINTEREST

REGRESAN LOS GATOS A LA CASA BLANCA CON WILLOW BIDEN

4. Akita inu

Si te gustan los perros silenciosos, el akita inu es la mascota ideal. Esta raza originaria de Japón es muy poco ladradora. Se dice que si un akita ladra es porque realmente existe un motivo importante para hacerlo.

FOTO: FREEPIK

5. Rottweiler

Aunque parezca increíble por la mala fama que se le ha hecho de perro agresivo, es todo lo contrario, este perro se caracteriza por ser apacible y poco ladrador. Por su gran fuerza y tamaño necesita de una gran actividad por su condición física.

FOTO: FREEPIK

6. Labrador retriever

El labrador retriever es un perro muy agradable y cariño que destaca por no ladrar en exceso, pero sí por ser juguetón y muy activo. Empieza desde cachorro la socialización y el adiestramiento, porque de lo contrario su carácter entusiasta puede llevarlo a ser un poco destructivo.

FOTO: FREEPIK

7. Pastor australiano

Las principales características del pastor australiano son el entusiasmo, la vitalidad y la energía. Sin embargo, no es un perro que ladre mucho, pero sí que necesita una gran actividad física.

FOTO: PIXABAY

Estas son algunas de las razas de perros que menos ladran, ¡Toma nota! Si andas en busca de un lomito que no ladre mucho para que no molestes a tus vecinos, aunque no olvides que el ladrido es la forma que tiene el perro para expresar sus necesidades y sensaciones, ya sean positivas o negativas.

SUEGRA DE BELINDA RESPONDE SI LE PIDIÓ A LA CANTANTE QUE SE ALEJARA DE SU HIJO

(Lérida Cabello)