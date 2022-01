Muchos creen que los gatos son los animales de compañía con los que resulta más difícil convivir, debido a que son animales independientes y que tienen sus mañas particulares, pero si se les conoce bien, pueden llegar a ser excelentes compañeros.

Si quieres vivir con un gato, es importante que conozcas estas normas básicas para que tengan una sana convivencia: respeta su espacio, dale amor y cariño, no lo agobies, responde a sus necesidades básicas de higiene, salud y alimentación. A continuación, te decimos algunas normas básicas para vivir con un gato.

FOTO: FREEPIK

5 normas básicas para vivir con un gato y tener una sana convivencia

1. Son animales de costumbres

Los gatos son animales de costumbres. Cuando es cachorro te parecerá divertido que te muerda cuando juegas con él o te gusta que duerma contigo, pero una vez que sea adulto, te costará mucho trabajo cambiar esos hábitos.

2. Son muy territoriales

Los gatos son animales sumamente territoriales, por lo que se adueñará prácticamente de todo lo que vea en el hogar y que le interese, así que tu casa pasará a ser la casa de ambos, y poco a poco se irá haciendo de sus espacios favoritos.

FOTO: PEXELS

3. Respeta sus horas de sueño

Una de las normas básicas a la hora de vivir con un gato es respetar sus horas de sueño. Los gatos son animales muy dormilones, que pueden pasarse entre 14 y 16 horas al día durmiendo, e incluso 18 cuando son cachorros. El 70% de su sueño son pequeñas siestas repartidas a lo largo del día.

FOTO: PIXABAY

4. El te demostrará su cariño

Muchas personas piensan que los gatos son huraños, pero pueden ser muy cariñosos, aunque esto depende de cada animal. Si bien es cierto que no expresan su amor de forma tan abierta como lo hacen los perros, esto no significa que no tengan sentimientos.

5. Son animales muy limpios

A los gatos les gusta la limpieza sobre todo en sus comederos, bebederos y caja de arena, así que acostúmbrate a mantener todas sus cosas en orden y limpios, y no dejes bajo ninguna circunstancia que su arenero se llene de deshechos, porque es muy probable que ya no lo utilice y escoja otro lugar de la casa para hacer sus necesidades.

FOTO: FREEPIK

Estas son algunas normas básicas que debes tomar en cuenta para vivir con un gato para que lleven una sana convivencia, basada en el respeto y cariño, dando como resultado que sea una experiencia llena de ventajas y beneficios.

(Lérida Cabello)